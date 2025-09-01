Világvége

Több száz halálos áldozatot követelt az afganisztáni földrengés - videók

Az Eurázsiai-hegységrendszerhez tartozó, Közép-Afganisztántól Északnyugat-Pakisztánig húzódó Hindukus hegységet egy 6,0-es magnitúdójú, sekély mélységben kipattant földrengés rázta meg.

Legalább 800 ember életét vesztette és több mint 2800-an megsérültek, amikor vasárnap éjjel 6,0-es erősségű földrengés rázta meg Afganisztán keleti részét. A katasztrófa epicentruma Kunar tartományban, Jalalabád közelében volt, és egész falvak omlottak össze.

A vasárnap éjjel, éjfél körül bekövetkezett földrengés az ország keleti tartományaiban okozott hatalmas pusztítást. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata szerint a rengés epicentruma Jalalabád közelében, Kunar tartományban volt, mintegy 120 kilométerre Kabultól. A főrengést rövid időn belül két utórengés is követte, 4,5-ös, majd 5,2-es erősséggel, tovább súlyosbítva a helyzetet.

A tálib kormány szóvivője, Zabihullah Mudzsáhid a közösségi médiában megerősítette, hogy a katasztrófa emberéleteket követelt és épületeket döntött romba. Mint mondta, minden rendelkezésre álló erőforrást bevetnek a túlélők mentésére. A helyi lakosok kétségbeesetten próbálják kimenteni szeretteiket a romok alól. Egy túlélő a sajtónak arról számolt be, hogy „gyerekek vannak a törmelék alatt, idősek vannak a törmelék alatt, fiatalok vannak a törmelék alatt”, miközben arra kérte a külvilágot, hogy jöjjenek segíteni.

A legsúlyosabb károkról Kunar tartományból érkeznek jelentések, ahol házak dőltek össze, és egész települések semmisültek meg. Áldozatokat jelentettek több körzetből is, köztük Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi és Csapa Dara térségéből. A nehéz terepviszonyok, a hegyi átjárók lezáródása és a kommunikáció akadozása miatt a pontos számok felmérése még napokig eltarthat.

Katonai helikopterek és mentőcsapatok dolgoznak a sérültek evakuálásán és a segélyszállítmányok célba juttatásán, de a hatóságok attól tartanak, hogy az áldozatok száma tovább emelkedhet. A tálib vezetés nemzetközi segítséget kért: sürgősen orvosi felszerelésre, sátrakra és mentőeszközökre van szükség. Irán már jelezte, hogy kész humanitárius segélyt küldeni.

A tragédia alig két évvel azután érte Afganisztánt, hogy 2023 októberében Herát tartományban sorozatos földrengések több mint 2400 ember életét követelték. A mostani katasztrófa ismét rávilágít az ország sebezhetőségére, ahol a természeti csapások hatását a hegyvidéki elszigeteltség, a gyenge infrastruktúra és a humanitárius válság tovább súlyosbítja.

