Több száz halálos áldozatot követelt az afganisztáni földrengés - videók

Legalább 800 ember életét vesztette és több mint 2800-an megsérültek, amikor vasárnap éjjel 6,0-es erősségű földrengés rázta meg Afganisztán keleti részét. A katasztrófa epicentruma Kunar tartományban, Jalalabád közelében volt, és egész falvak omlottak össze.



A vasárnap éjjel, éjfél körül bekövetkezett földrengés az ország keleti tartományaiban okozott hatalmas pusztítást. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata szerint a rengés epicentruma Jalalabád közelében, Kunar tartományban volt, mintegy 120 kilométerre Kabultól. A főrengést rövid időn belül két utórengés is követte, 4,5-ös, majd 5,2-es erősséggel, tovább súlyosbítva a helyzetet.

⚠About 500 people died, over 1 thousand were injured in the #earthquake in #Afghanistan - RTA TV channel



According to the US Geological Survey, an earthquake with a magnitude of 6.0 occurred in the area of ​​the city of #Jalalabad, not far from the border with Pakistan.



A... pic.twitter.com/JxA7GtafRe — News.Az (@news_az) September 1, 2025

A tálib kormány szóvivője, Zabihullah Mudzsáhid a közösségi médiában megerősítette, hogy a katasztrófa emberéleteket követelt és épületeket döntött romba. Mint mondta, minden rendelkezésre álló erőforrást bevetnek a túlélők mentésére. A helyi lakosok kétségbeesetten próbálják kimenteni szeretteiket a romok alól. Egy túlélő a sajtónak arról számolt be, hogy „gyerekek vannak a törmelék alatt, idősek vannak a törmelék alatt, fiatalok vannak a törmelék alatt”, miközben arra kérte a külvilágot, hogy jöjjenek segíteni.



A legsúlyosabb károkról Kunar tartományból érkeznek jelentések, ahol házak dőltek össze, és egész települések semmisültek meg. Áldozatokat jelentettek több körzetből is, köztük Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi és Csapa Dara térségéből. A nehéz terepviszonyok, a hegyi átjárók lezáródása és a kommunikáció akadozása miatt a pontos számok felmérése még napokig eltarthat.

This is incredibly sad and I'm so sorry to share it but I think everyone needs to see how deadly the earthquake in #Afghanistan has been.



Authorities say over 500 people have died in Koner and many people are still under the rubble. pic.twitter.com/3U5Uvrop4n — Aima Khan (@aima_kh) September 1, 2025

Katonai helikopterek és mentőcsapatok dolgoznak a sérültek evakuálásán és a segélyszállítmányok célba juttatásán, de a hatóságok attól tartanak, hogy az áldozatok száma tovább emelkedhet. A tálib vezetés nemzetközi segítséget kért: sürgősen orvosi felszerelésre, sátrakra és mentőeszközökre van szükség. Irán már jelezte, hogy kész humanitárius segélyt küldeni.



A tragédia alig két évvel azután érte Afganisztánt, hogy 2023 októberében Herát tartományban sorozatos földrengések több mint 2400 ember életét követelték. A mostani katasztrófa ismét rávilágít az ország sebezhetőségére, ahol a természeti csapások hatását a hegyvidéki elszigeteltség, a gyenge infrastruktúra és a humanitárius válság tovább súlyosbítja.