Világvége
Több száz halálos áldozatot követelt az afganisztáni földrengés - videók
Az Eurázsiai-hegységrendszerhez tartozó, Közép-Afganisztántól Északnyugat-Pakisztánig húzódó Hindukus hegységet egy 6,0-es magnitúdójú, sekély mélységben kipattant földrengés rázta meg.2025.09.01 12:27ma.hu
Legalább 800 ember életét vesztette és több mint 2800-an megsérültek, amikor vasárnap éjjel 6,0-es erősségű földrengés rázta meg Afganisztán keleti részét. A katasztrófa epicentruma Kunar tartományban, Jalalabád közelében volt, és egész falvak omlottak össze.
A vasárnap éjjel, éjfél körül bekövetkezett földrengés az ország keleti tartományaiban okozott hatalmas pusztítást. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata szerint a rengés epicentruma Jalalabád közelében, Kunar tartományban volt, mintegy 120 kilométerre Kabultól. A főrengést rövid időn belül két utórengés is követte, 4,5-ös, majd 5,2-es erősséggel, tovább súlyosbítva a helyzetet.
⚠About 500 people died, over 1 thousand were injured in the #earthquake in #Afghanistan - RTA TV channel— News.Az (@news_az) September 1, 2025
According to the US Geological Survey, an earthquake with a magnitude of 6.0 occurred in the area of the city of #Jalalabad, not far from the border with Pakistan.
A... pic.twitter.com/JxA7GtafRe
A tálib kormány szóvivője, Zabihullah Mudzsáhid a közösségi médiában megerősítette, hogy a katasztrófa emberéleteket követelt és épületeket döntött romba. Mint mondta, minden rendelkezésre álló erőforrást bevetnek a túlélők mentésére. A helyi lakosok kétségbeesetten próbálják kimenteni szeretteiket a romok alól. Egy túlélő a sajtónak arról számolt be, hogy „gyerekek vannak a törmelék alatt, idősek vannak a törmelék alatt, fiatalok vannak a törmelék alatt”, miközben arra kérte a külvilágot, hogy jöjjenek segíteni.
A legsúlyosabb károkról Kunar tartományból érkeznek jelentések, ahol házak dőltek össze, és egész települések semmisültek meg. Áldozatokat jelentettek több körzetből is, köztük Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi és Csapa Dara térségéből. A nehéz terepviszonyok, a hegyi átjárók lezáródása és a kommunikáció akadozása miatt a pontos számok felmérése még napokig eltarthat.
This is incredibly sad and I'm so sorry to share it but I think everyone needs to see how deadly the earthquake in #Afghanistan has been.— Aima Khan (@aima_kh) September 1, 2025
Authorities say over 500 people have died in Koner and many people are still under the rubble. pic.twitter.com/3U5Uvrop4n
Katonai helikopterek és mentőcsapatok dolgoznak a sérültek evakuálásán és a segélyszállítmányok célba juttatásán, de a hatóságok attól tartanak, hogy az áldozatok száma tovább emelkedhet. A tálib vezetés nemzetközi segítséget kért: sürgősen orvosi felszerelésre, sátrakra és mentőeszközökre van szükség. Irán már jelezte, hogy kész humanitárius segélyt küldeni.
A tragédia alig két évvel azután érte Afganisztánt, hogy 2023 októberében Herát tartományban sorozatos földrengések több mint 2400 ember életét követelték. A mostani katasztrófa ismét rávilágít az ország sebezhetőségére, ahol a természeti csapások hatását a hegyvidéki elszigeteltség, a gyenge infrastruktúra és a humanitárius válság tovább súlyosbítja.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 20:34 Nagy erőkkel keresett a rendőrség egy 22 hónapos gyermeket - már csak a holtteste került elő
- 18:31 Megzavarták Ursula von der Leyen Bulgáriába tartó repülőgépének GPS-ét
- 16:29 Gyermekpornográfia miatt bebörtönöztek egy EU-s expolitikust
- 14:22 Egy Belgiumban élő muszlim politikus felszólította a belgákat, hogy el kéne hagyniuk az országukat
- 12:27 Több száz halálos áldozatot követelt az afganisztáni földrengés - videók
- 10:03 Ledöbbentek a németek, mik a legnépszerűbb keresztnevek a szociális juttatásokban részesülők körében
- 8:59 Autó rohant az ausztráliai orosz konzulátusba - videó
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06