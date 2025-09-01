Világvége
Spanyolországban véget ért a 20 napig tartó erdőtűzhullám
A lángok ebben a hónapban több mint 300 ezer hektárnyi zöld területet perzseltek fel.2025.09.01 06:56MTI
Spanyolországban véget ért a 20 napig tartó erdőtűzhullám -jelentette be Virginia Barcones, a spanyol vészhelyzeti és polgári védelmi főigazgatóság vezetője vasárnap Madridban.
"Országunk történetének ez a tragikus epizódja, amelyet a 20 napon keresztül egyidejűleg pusztító hatalmas erdőtüzek okoztak, véget ért, de a tűzoltási kampány folytatódik, ezért senki sem lazíthat a készültségen" - fogalmazott, hozzátéve, hogy néhány, már kisebb és ellenőrzött tűz oltásán továbbra is dolgoznak a tűzoltók.
Mint mondta, augusztusban összesen 93 erdőtűz pusztított az országban, amelyből 59 érte el a legmagasabb riasztási fokozatot, közülük 39 pedig nagy kiterjedésűnek számított, mivel meghaladta az 500 hektárt.
A lángok ebben a hónapban több mint 300 ezer hektárnyi zöld területet perzseltek fel. A természeti katasztrófa négy ember halálát okozta, 48-an pedig megsérültek - részletezte.
Hozzátette: a legsúlyosabb nap augusztus 16. volt, amikor egyszerre 23 helyszínen tomboltak a lángok öt tartományban, Kasztília és Leónban, Galiciában, Extremadurában, Asztúriában és Kantábriában.
Az erdőtüzek miatt mintegy 36 ezer embert kellett kitelepíteni otthonából az elmúlt hetekben.
A spanyol hatóságok munkáját 10 európai ország segítette eszközökkel és szakemberekkel, a többi közt Franciaországból, Németországból, Finnországból és Romániából.
Beszámolt arról is, hogy az erdőtüzek keletkezésével összefüggésben már 57 embert vettek őrizetbe, és 142 ember ellen indult eljárás.
A főigazgató hangsúlyozta: az erdőtüzek pusztítását "jelentős meteorológiai anomália" kísérte az elmúlt 50 év legintenzívebb hőhullámával, amelynek során négy napon is megdőlt a melegrekord. A hőség és az alacsony páratartalom mellett az erős széllökések, valamint a száraz viharok is nagyban hozzájárultak a lángok terjedéséhez, és nehezítették a megfékezésüket - jegyezte meg.
"Megnyertük ezt a csatát. De a háború még nem ért véget, mert a klímaváltozás még minidig itt van, és most újból össze kell fognunk, hogy megerősítsük az egész rendszert, hogy képesek legyünk továbbra is megvédeni országunkat" - fogalmazott Virginia Barcones.
A miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint Pedro Sánchez kormányfő hétfőn ismerteti a klímavészhelyzetek kezelésére vonatkozó állami paktumjavaslatát.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 10:03 Ledöbbentek a németek, mik a legnépszerűbb keresztnevek a szociális juttatásokban részesülők körében
- 8:59 Autó rohant az ausztráliai orosz konzulátusba - videó
- 6:56 Spanyolországban véget ért a 20 napig tartó erdőtűzhullám
- 22:45 Rózsa András lett a Momentum Mozgalom új elnöke
- 20:18 Nyitrai Zsolt: érkezik a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány a nyugdíjasoknak
- 18:18 Erős földrengés rázta meg a Hindukus-hegységet
- 16:12 Merénylet készült Ferenc pápa ellen?
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06