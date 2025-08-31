Földmozgás
Erős földrengés rázta meg a Hindukus-hegységet
Egy 6,0-es magnitúdójú, sekély mélységben kipattant földrengés rázta meg Afganisztán északi részét, a Hindukus-hegység térségét. A rengést a környező országokban is érezni lehetett, és bár a hivatalos jelentések szerint komolyabb károkról egyelőre nem érkezett hír, a földtani adottságok miatt a térségben mindig fennáll a földcsuszamlások és utórengések kockázata.2025.08.31 18:18ma.hu / MTV
A Hindukus a világ egyik legaktívabb szeizmikus övezete, ahol a lemeztektonikai folyamatok különösen összetett képet mutatnak. Az Indiai-lemez itt ütközik az Eurázsiai-lemezzel, ami a Himalája és a Hindukus-hegység kialakulásának mozgatórugója is. Az ütközés következtében hatalmas feszültségek halmozódnak fel a földkéregben, amelyeket időről időre erős rengések oldanak fel. A mostani földmozgás sekély fészke azt eredményezte, hogy a rengés energiája a felszín közelében szabadult fel, így a lakott területeken is erősebben érezhették.
A térségben a földrengések nem ritkák, a földtani viszonyok miatt rendszeresen pattannak ki 5-6-os erősségű mozgások, amelyek nemcsak a helyi közösségeket, hanem a szomszédos országokat is érinthetik. A sekély rengések különösen veszélyesek, mivel az energia leadása koncentráltan történik, ez pedig fokozhatja a felszíni károkat. A hegység meredek domborzata és laza üledékes kőzetei további kockázatot jelentenek, hiszen a földmozgások könnyen kiválthatnak földcsuszamlásokat, amelyek elzárhatják az utak egy részét és elszigetelhetik a településeket.
A mostani rengés ismét emlékezteti a régió szakembereit és lakosait arra, hogy a Hindukus-hegység földtani sajátosságai miatt a szeizmikus veszélyek folyamatosan fennállnak. A földtani kutatások szerint a jövőben is várhatóak hasonló erősségű rengések, mivel az Indiai- és Eurázsiai-lemez mozgása hosszú távon is tartósan magas szeizmikus aktivitást eredményez.
