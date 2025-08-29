Földmozgás

Földrengés rázta meg Japánt

Az elmúlt hetekben több rengést is regisztráltak Japán különböző területein, ami fokozza a lakosság feszültségét és rámutat az ország folyamatos szeizmikus kitettségére.

Péntek délután földrengés rázta meg Japán északkeleti térségét: a 5,5-es magnitúdójú rengés központja Isinomaki városa közelében, a Csendes-óceán partvidékén volt. Bár szökőárriadót nem adtak ki, a hatóságok óvatosságra intik a lakosságot, mivel utórengések továbbra is várhatók.

A rengés helyi idő szerint 13 óra 46 perckor történt, mintegy 45 kilométeres mélységben. A közepes erősségű, de széles körben érzékelhető mozgás megingatta az épületeket, és sok lakost ijedtséggel töltött el a Mijagi prefektúrában és a tágabb Tóhoku-régióban. Bár jelentős károkról és sérülésekről egyelőre nem érkeztek hírek, a japán meteorológiai és katasztrófavédelmi szolgálatok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet.

A térség földtani sajátosságai miatt különösen veszélyeztetett: a Japán-árok mentén a Csendes-óceáni lemez a Észak-amerikai lemez alá bukik, így rendszeresek a földmozgások. Az elmúlt hetekben több rengést is regisztráltak Japán különböző területein, ami fokozza a lakosság feszültségét és rámutat az ország folyamatos szeizmikus kitettségére.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy bár a mostani rengés önmagában nem okozott katasztrófát, a sorozatos földmozgások hosszú távon komoly kockázatot jelentenek az infrastruktúrára és a közösségek biztonságára. A hatóságok ezért ismételten hangsúlyozzák: a lakosságnak felkészültnek kell maradnia, követnie kell a hivatalos tájékoztatásokat, és szükség esetén gyorsan reagálnia a további földrengésekre.

