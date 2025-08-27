Bill Gates

Burkina Faso leállítja a genetikailag módosított szúnyogokkal végzett projektet

Az afrikai állam bejelentette, hogy utasította a Target Malaria kutatócsoportját a tevékenység leállítására és az összes genetikailag módosított szúnyog elpusztítására. 2025.08.27 18:10 ma.hu

Burkina Faso kormánya váratlanul felfüggesztette a Bill Gates Alapítvány által finanszírozott Target Malaria projektet, amelynek célja a malária terjedésének megfékezése volt génmódosított szúnyogok segítségével. A hatóságok elrendelték az összes kísérleti példány megsemmisítését, miközben a döntés komoly vitát váltott ki a tudományos közösség és a civil szervezetek között.



A Target Malaria kutatócsoport a Burkina Fasó-i Egészségtudományi Kutatóintézet (IRSS) keretében működött, és géntechnológiai módszerekkel próbálta a szúnyogokat olyan változásokon átesni, amelyek megakadályozzák a malária továbbadását. A projekt a Gates Alapítvány mellett az Open Philanthropy támogatásával folyt, és más afrikai országokban – például Ghánában és Ugandában – is működik. A program kiemelt jelentőségét mutatja, hogy a WHO adatai szerint 2023-ban Afrikában mintegy 569 ezer ember vesztette életét malária következtében.



A burkinai felsőoktatási és kutatási minisztérium közleményben tudatta, hogy augusztus 18-a óta lezárták a génmódosított szúnyogokat tartalmazó létesítményeket, és minden mintát megsemmisítenek egy előírt protokoll alapján. Bár hivatalos indoklást nem adtak, a döntés néhány nappal azután született, hogy a kutatócsoport bejelentette: sikeresen végrehajtott egy kis léptékű kísérleti kiengedést a Souroukoudingan faluban, amely mintegy 350 kilométerre található a fővárostól, Ouagadougoutól.



A Target Malaria hangsúlyozta, hogy a kezdetek óta együttműködött a nemzeti hatóságokkal, és minden tevékenységére engedélyt szerzett Burkina Faso biosafety- és környezetvédelmi ügynökségeitől. Az első génmódosított szúnyogokat még 2019-ben engedték szabadon a közeli Bana faluban.



A döntés hátterében nem csupán tudományos és biológiai, hanem társadalmi és politikai viták is állnak. A Gates Alapítvány korábbi kezdeményezései már többször váltottak ki ellenérzést, mivel egyes civil szervezetek szerint az alapítvány a génmódosított növények és az ipari mezőgazdasági modellek támogatásával inkább a nagyvállalatok, semmint a helyi közösségek érdekeit szolgálja. A burkinai Egészségügyi Szuverenitásért Koalíció korábban „kockázatos és felelőtlen” kísérletnek nevezte a programot, amely szerintük valójában a lakosság ellenőrzésére irányulhat.



A döntést üdvözölte a biotechnológiai fejlesztéseket monitorozó civil szervezet, a CVAB is, amely a projektet az ország egészségügyi szuverenitására nézve veszélyesnek tartotta. A szervezet közleményében „nagy örömmel” fogadta a burkinai átmeneti kormány lépését.



A felfüggesztés rávilágít arra a dilemmára, amely Afrika számos államában feszül: miként lehet összeegyeztetni a modern biotechnológia ígéreteit a közegészségügyi krízisek megoldásában azzal a társadalmi bizalmatlansággal és geopolitikai érzékenységgel, amely a külföldi finanszírozású tudományos projektek köré épül.