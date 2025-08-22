Földmozgás

Hatalmas földrengés az óceán legveszélyesebb átjárójában

Erőteljes, 8-as erősségű földrengés rázta meg pénteken Chile és Argentína déli partjait, közölte az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata (USGS), amely a rázkódást végül 7,4-es erősségűre módosította.



Az Egyesült Államok Nemzeti Meteorológiai Szolgálata cunamiriadót adott ki, a chilei hatóságok pedig elrendelték a távoli Magellán-régió part menti területeinek evakuálását, ám ezt később visszavonták.



A chilei SENAPRED katasztrófavédelmi ügynökség a földrengés után röviddel közölte, hogy egy-három méteres cunamihullámok várhatóan elérik a partvidéket, a chilei vízrajzi és óceánrajzi szolgálat (SHOA) becslése szerint ezek néhány órán belül megérkeznek.



A földrengés okozta sérülésekről vagy károkról nem érkeztek azonnali jelentések.

A Drake-átjáró vagy spanyol nevén Mar de Hoces a Dél-Amerika legdélebbi pontja, a Horn-fok és az Antarktisz legészakibb pontja közötti átjárót jelöli. Az átjáró köti össze az Atlanti-óceánt a Csendes-óceánnal.

Az utóbbi napokban felerősödtek a naptevékenységek, amelyeket összefüggésbe hoznak a földrengésekkel és más természeti katasztrófákkal. Bolygónk az elmúlt napokban geomágneses viharokban úszott, a felénk érkező nagy sebességű napszél áramlatának köszönhetően. A képen pedig a 20-ai koronakidobódás (CME) látható.

Mit tudunk a földrengésről?

Az amerikai földrengésügyi hivatal (USGS) jelentése szerint az epicentrum mintegy 219 kilométerre (körülbelül 136 mérföldre) volt a parttól a Drake-átjáróban – ez az egyik legveszélyesebb tengeri útvonal, amely Dél-Amerika legdélebbi csücske és az Antarktisz között húzódik.



Chile a földrengések által leginkább sújtott országok egyike, három tektonikus lemez – a Nazca-, a dél-amerikai és az antarktiszi lemez – találkozásánál fekszik.

A déli partvidékek evakuálása

A Chilei Nemzeti Katasztrófamegelőzési és -elhárítási Szolgálata cunamiriadót adott ki a földrengésről szóló jelentések után, valamint a Magellán régió part menti szektoraiban biztonságos zónába történő evakuálást rendeltek el. Később visszavonták a riadót.



Argentína legdélebbi városa, Ushuaia - amelyet a világ legdélebbi városának is tartanak - nem jelentett anyagi kárt, és nem adtak ki evakuálási parancsot sem.



Az argentin hatóságok azonban kitelepítési parancsot adtak ki Puerto Almanza falura, amely Ushuaia partjainál található.