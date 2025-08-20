Sugárveszély

Sugárszennyezett garnélarák miatt fújta riadót az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) figyelmeztetést adott ki egyes importált fagyasztott garnélák fogyasztásával kapcsolatban, miután radioaktív szennyeződés gyanúja merült fel. A hatóság szerint a termékben kimutatott cézium-137 izotóp egészségkárosító hatást fejthet ki, ezért a lakosságot és a forgalmazókat is azonnali óvatosságra intették.



Az eset középpontjában az indonéz PT. Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) által exportált, Walmart „Great Value” márkanév alatt forgalmazott nyers fagyasztott garnélák állnak. Az FDA a cézium-137 jelenlétét a Los Angeles-i, houstoni, savannah-i és miami kikötőkben végzett vizsgálatok során azonosította, miután a vámszervek gyanús sugárzási értékeket mértek a szállítmányokban. Bár a tesztelt mennyiségben a sugárzás szintje a hivatal beavatkozási határértéke alatt maradt, a hatóság minden érintett tétel forgalmazását megtiltotta, a gyanús rakományokat visszatartotta, és a fogyasztóknak is azt tanácsolta, hogy semmiképpen ne fogyasszák el a terméket.



Az érintett garnélákat több államban, köztük Texasban, Floridában és Pennsylvaniában terítették volna szét, ám a Walmart a riasztást követően azonnal eltávolította azokat üzleteiből. A vállalat arra kérte vásárlóit, hogy a gyanús csomagokat dobják ki, illetve igényeljenek visszatérítést. Az FDA kiemelte, hogy sem a forgalmazóknak, sem az éttermeknek nem szabad a terméket felszolgálniuk vagy értékesíteniük.



A cézium-137 egy radioaktív izotóp, amely nukleáris hasadás során keletkezik, és amely hosszú felezési ideje miatt különösen kockázatos környezeti szennyező. Az emberi szervezetbe kerülve képes felhalmozódni, DNS-károsodást okozhat, és növelheti a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát. Emiatt már viszonylag kis mennyiség jelenléte is súlyos élelmiszer-biztonsági problémát jelent.



Az amerikai hatóságok most fokozott ellenőrzésekkel próbálják kiszűrni a potenciálisan érintett szállítmányokat, és vizsgálják, miként kerülhetett radioaktív szennyezés a tengeri élelmiszerláncba. Az eset rávilágít arra, hogy a globalizált élelmiszer-kereskedelemben a katasztrófavédelmi és sugárvédelmi protokollok szigorú betartása elengedhetetlen a lakosság egészségének védelme érdekében.