Állatvédelem

Fertőzött, szemölcsökkel borított zombi mókusok lepték el Amerikát

Szakértők figyelmeztetést adtak ki, miután az Egyesült Államokban fertőzött, szemölcsökkel borított "zombi" mókusokat láttak. A Reddit felhasználói a platformon osztották meg aggodalmaikat a szokatlan kinövésekkel rendelkező mókusokkal kapcsolatban. 2025.08.18 08:17 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A vadon élő állatszakértők arra hívták fel az amerikaiak figyelmét, hogy tartsák távol magukat bizonyos mókusoktól, amelyek testét sebek és szemölcsök borítják.



A mókusokat gyakran aranyos kis erdei állatoknak tartják, szőrös farkukkal és fürge mozgásukkal, de az elmúlt hetekben az aranyos kis mesefigurák szörnyekké változtak: szokatlan kinövésekkel teli állatokat láttak Amerika-szerte.



Egy július 31-i Reddit-bejegyzésben egy felhasználó megosztott egy mókusról készült képet, és elmagyarázta, hogy először azt hitte, hogy "valamit evett", de aztán rájött, hogy a kinövés "az arcán" volt.

A megfigyelés nem teljesen egyedülálló, és hasonló aggodalmak a mókusokkal kapcsolatban már az elmúlt néhány évben is felmerültek.



2023-ban Maine lakói olyan mókusokat láttak, amelyeken gennyes sebek és pikkelyes kinövések voltak - mint kiderült akkor, ezek a mókushimlő tünetei.



Shevenell Webb, a Maine-i Belvízi Halászati és Vadvédelmi Minisztérium vadbiológusa és a prémes állatok szakértője biztosította, hogy a járvány „le fog csengeni”, de figyelmeztetést adott ki mindenkinek, aki ilyen tünetekkel rendelkező mókust lát: „Nem ajánlom, hogy megpróbálják befogni a vírussal fertőzött mókust.”



A betegség a mókusok között terjed, ugyanúgy, mint bármilyen cseppfertőzéssel terjedő vírus, amikor az állatok kis helyen, nagyobb csoportokban gyűlnek össze, például egy madáretető körül, hogy könnyű táplálékhoz jussanak. Ha egy vírussal fertőzött egyed nyála rákerül a többi magra, hamar végigfertőzheti az egész állományt.



A mókushimlővel fertőzött mókusok jó eséllyel maguktól meggyógyulnak, bár szélsőséges esetekben a csomók átterjedhetnek a belső szervekre, ami az állat számára végzetes lehet. Szerencsére az ember nem fertőződhet meg a betegséggel – bár a legjobb, ha békén hagyjuk a mókust.



„Nincs ok az aggodalomra” – mondta Webb. „A mókushimlővel fertőzött mókusok többnyire csak nagyon csúnyák.”



Bár Webb a problémát himlőnek azonosította, a virginiai Evelyn's Wildlife Refuge szakértői egy másik lehetőségre is rámutattak, amely „szokatlan kinézetű bőrdudorokat” okozhat a mókusokban – egy bagócslégy néven ismert parazita. A mentőközpont szerint ez a parazita „alagutat ás a húsban”, ami duzzadt kiemelkedéseket okoz.



A központ saját figyelmeztetésében hozzátette: „Csak képzett rehabilitátorok vagy állatorvosok próbálkozhatnak a lárvák eltávolításával.”



Az eset azután történt, hogy a coloradói Fort Collins lakói olyan nyulakat láttak, amelyek szája körül „fekete csápok vagy fekete tüske-szerű kinövések” látszanak.