Világvége

Rengeteg halott az indiai-pakisztáni határ mentén

Heves esőzések és hirtelen áradások pusztítottak India és Pakisztán határ menti térségeiben, amelyek pénteken több mint 280 ember életét követelték, és százakat sodortak el az árhullámok. A katasztrófa hatására mindkét országban tömeges evakuálások kezdődtek, a mentőalakulatok mintegy 1600 embert menekítettek ki a hegyvidéki térségekből.



A tragédiát egy hatalmas felhőszakadás indította el, amely csütörtökön sújtotta az indiai Dzsammu és Kasmír uniós területén fekvő Chasoti falut. Az áradás 46 ember életét követelte, és súlyos károkat okozott a településen. A helyi hírügynökség, a PTI jelentése szerint a villámárvíz elsodort egy ideiglenes piacot, egy közösségi konyhát, egy biztonsági őrhelyet, 16 lakóházat, kormányzati épületeket, három templomot, négy vízimalmot, egy 30 méteres hidat, valamint több mint egy tucat járművet. Omar Abdullah, Dzsammu és Kasmír miniszterelnöke pénteken a halálos áldozatok számát 60-ra emelte, miközben mintegy 75 embert még mindig eltűntként tartanak nyilván.

📽️ | A cloudburst occurred in Chositi village of Jammu and Kashmir's Kishtwar district earlier today. Authorities have reached the spot and relief measures are underway.#JammuAndKashmir | #JammuKashmir | #Chositi | #Kishtwar | #CloudBurst pic.twitter.com/Y1tQZiWl2W — United News of India (@uniindianews) August 14, 2025

A helyzet azonban gyorsan tovább romlott, amikor a hirtelen lezúduló esőzések és áradások átterjedtek Pakisztán északi és északnyugati régióira. A legnagyobb károk a Khyber Pakhtunkhwa tartományban történtek, ahol földcsuszamlások és vízáradatok romboltak. A tartományi katasztrófavédelem szóvivője szerint a mentőegységek órákon át dolgoztak azon, hogy kimentsék a közel 2000 turistát, akiket az áradás és a földcsuszamlások zártak el a külvilágtól. Pakisztán miniszterelnöke, Shehbaz Sharif elrendelte a turisták, valamint minden érintett térségben élő lakos evakuálását.



Indiában a legsúlyosabban érintett település, Chasoti a Kishtwar körzetben található, és egy magashegyi hindu szentély felé vezető zarándokút utolsó, járművel megközelíthető állomása. A július 25-én kezdődött és szeptember 5-ig tartó éves zarándoklatot a hatóságok felfüggesztették a katasztrófa miatt.

🚨Kishtwar Cloudburst - A cloudburst in Chasholi village, Jammu & Kashmir, India, has taken a toll of 57 lives, left 24 critically injured, and many missing. Large-scale rescue operations are underway. pic.twitter.com/hEyUmQCwiz — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 14, 2025

A mostani havaria nem egyedülálló: mindössze két héttel ezelőtt, augusztus 5-én ugyancsak hatalmas felhőszakadás okozott villámárvizet az indiai Uttarakhand államban. Akkor egy teljes falut pusztított el az ár, öt ember életét vesztette, több mint ezret evakuáltak, és legalább 68 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, köztük 24 nepáli állampolgárt.



A Himalája térsége a klímaváltozás miatt egyre inkább kitéve a szélsőséges időjárási eseményeknek, amelyek gyakran végződnek hasonló pusztító természeti katasztrófákkal. A legutóbbi tragédia ismét rávilágít a hegyvidéki települések sérülékenységére, valamint arra, hogy India és Pakisztán határ menti régióiban az infrastruktúra és a mentési kapacitás gyakran elégtelen az ilyen mértékű haváriák kezelésére.