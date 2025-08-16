Állatvédelem

Horgok fogságából menekült meg a csontsovány dél-afrikai fóka

Durban partjainál egy fiatal dél-afrikai medvefóka került bajba, miután több horgászhorogba is belegabalyodott, de szerencsésen megmenekült, és jelenleg az uShaka Sea World állatmentő központjában lábadozik. Az állatvédők szerint ritka esetről van szó, hiszen a KwaZulu-Natal tartományban az elmúlt húsz évben mindössze egyszer történt hasonló.



A két és fél éves hím fókát, amelyet a gondozók találóan „Hook kapitánynak”-nak kereszteltek el, július elején fogták be eManzimtoti tengerpartján. A szakemberek úgy vélik, az állat a szardíniák éves vándorlását követve keveredett a térségbe, és az élelemhiány miatt kezdett el a horgászok csalijai után kutatni. Ez azonban súlyos sérülésekkel járt: horgokat találtak a szájában és a hátában, valamint egy további horog az endoszkópos vizsgálat során a nyelőcsövéből is előkerült. Utóbbit az állatorvosok végül nem távolították el, mert az nem jelentett közvetlen veszélyt az állat egészségére.



A fókát antibiotikumokkal és fájdalomcsillapítóval kezelték, azóta pedig fokozatosan erősödik. Súlygyarapodását gondosan összeállított étrend segíti, amely főként szardíniát, hekkhalat és sprattot tartalmaz. Bár a menü része a tintahal is, a gondozók szerint az állat egyáltalán nem kedveli, tréfásan úgy fogalmaztak, mintha számára a tintahal a „brokkoli” szerepét töltené be.



Hook kapitány jelenleg veszettségi megfigyelés alatt áll, noha előzőleg beoltották a vírus ellen. A szigorú protokoll nem véletlen: korábban előfordult, hogy a Dél-Afrika és Namíbia partjainál élő fókák közül többen is pozitív mintát adtak veszettségre. A szakértők szerint a fiatal hím jó úton halad a teljes gyógyulás felé, de még hosszú idő szükséges ahhoz, hogy visszanyerje ideális testsúlyát.



Az eset újra ráirányította a figyelmet a tengeri élővilágot érő veszélyekre. Csak néhány hónappal korábban egy fiatal déli elefántfókát kellett kimenteni, miután az állat Cape Town közelében egészen egy bevásárlóközpontig tévedt. Az állatot végül biztonságosan visszaengedték a tengerbe. A mostani történet jól mutatja, mennyire sérülékenyek a tengeri emlősök az emberi tevékenység következtében, ugyanakkor az is bebizonyosodik, hogy a szakértői beavatkozás és az állatvédelem képes esélyt adni számukra a túlélésre.