Világvége

Litvánia rendkívüli állapotot hirdetett a pusztító nyári esőzések miatt

Litvánia kormánya országos szintű rendkívüli állapotot vezetett be, miután a május vége óta tartó heves esőzések súlyos károkat okoztak a mezőgazdaságban, és a termés jelentős részét tönkretették. A döntés célja, hogy a hatóságok összehangoltan nyújthassanak segítséget a gazdáknak, akik közül sokan képtelenek betakarítani vagy elvetni a terményeiket az elárasztott földek miatt.



A litván kormány friss közleménye szerint a hosszú esőzések 50–70 százalékban károsították vagy teljesen elpusztították az idei termést, és a helyzet több térségben tovább romlik. A talaj annyira telített vízzel, hogy akár egy rövid zápor is újabb elöntéseket okozhat. A hatóságok hozzátették: sok gazda az augusztus 15-i vetési határidőt sem tudja teljesíteni, mivel a földek művelhetetlenek maradtak.



A csapadékmennyiség júniusban és júliusban a második legmagasabb volt a mérések történetében, elmaradva csak a 2007-es rekordtól. A most kihirdetett országos intézkedés lehetővé teszi bizonyos adminisztratív határidők és előírások felfüggesztését, hogy a termelők a károk enyhítésére és a betakarításra koncentrálhassanak.



A mezőgazdasági válság nemcsak Litvániát érinti: a szomszédos Lettországban a múlt héten szintén rendkívüli állapotot hirdettek a fagy, az eső és az árvizek okozta súlyos veszteségek miatt. A lett parlament elnöke, Daiga Mierina szerint a gyenge termés következtében az országban várhatóan emelkedni fognak az élelmiszerárak.