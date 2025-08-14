Világvége
Litvánia rendkívüli állapotot hirdetett a pusztító nyári esőzések miatt
A talaj annyira telített vízzel, hogy akár egy rövid zápor is újabb elöntéseket okozhat.2025.08.14 20:43ma.hu
Litvánia kormánya országos szintű rendkívüli állapotot vezetett be, miután a május vége óta tartó heves esőzések súlyos károkat okoztak a mezőgazdaságban, és a termés jelentős részét tönkretették. A döntés célja, hogy a hatóságok összehangoltan nyújthassanak segítséget a gazdáknak, akik közül sokan képtelenek betakarítani vagy elvetni a terményeiket az elárasztott földek miatt.
A litván kormány friss közleménye szerint a hosszú esőzések 50–70 százalékban károsították vagy teljesen elpusztították az idei termést, és a helyzet több térségben tovább romlik. A talaj annyira telített vízzel, hogy akár egy rövid zápor is újabb elöntéseket okozhat. A hatóságok hozzátették: sok gazda az augusztus 15-i vetési határidőt sem tudja teljesíteni, mivel a földek művelhetetlenek maradtak.
A csapadékmennyiség júniusban és júliusban a második legmagasabb volt a mérések történetében, elmaradva csak a 2007-es rekordtól. A most kihirdetett országos intézkedés lehetővé teszi bizonyos adminisztratív határidők és előírások felfüggesztését, hogy a termelők a károk enyhítésére és a betakarításra koncentrálhassanak.
A mezőgazdasági válság nemcsak Litvániát érinti: a szomszédos Lettországban a múlt héten szintén rendkívüli állapotot hirdettek a fagy, az eső és az árvizek okozta súlyos veszteségek miatt. A lett parlament elnöke, Daiga Mierina szerint a gyenge termés következtében az országban várhatóan emelkedni fognak az élelmiszerárak.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 20:43 Litvánia rendkívüli állapotot hirdetett a pusztító nyári esőzések miatt
- 18:00 Erőszakba torkolltak az országos tüntetések Szerbiában
- 17:05 Rejtélyes haláleset és erőszakos támadások árnyékolják be a XI. kerületet
- 16:58 A férfiak és a nők eltérő módon emlékeznek vissza a hibáikra - új tanulmány
- 14:54 Vörös festékkel öntötték le a magyar nagykövetség kerítését Orbán kijelentése miatt
- 12:36 Két hétig nem tudta Renner Erika, hogy szabadon engedték zaklatóját
- 10:10 Augusztus 20. - Több mint 45 ezer pirotechnikai effekt lesz a tűzijátékon
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06