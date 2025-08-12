Világvége

Medúzák okozták a francia atomerőmű leállását

A Gravelines atomerőmű automatikus leállását egy „hatalmas” medúzaraj okozta – közölte az erőművet üzemeltető EDF energiavállalat.



A tengeri élőlények eldugították az erőmű hűtőrendszerének szűrőit. A „hatalmas és előre nem látható medúzaraj” miatt az erőmű négy blokkja automatikusan leállt. Az incidens az egész létesítményt leállította, mivel két másik blokk már karbantartás miatt nem működött.



Az EDF közlése szerint a vasárnap késő este történt incidens „nem volt hatással a létesítmények biztonságára, a személyzet biztonságára vagy a környezetre”, hozzátéve, hogy a kocsonyás lények csak „a létesítmények nem nukleáris részébe” jutottak be.



„Az erőmű csapatait mozgósították, elvégzték a szükséges diagnosztikát és beavatkozásokat, hogy a termelőegységeket biztonságosan újraindíthassák” – tette hozzá az energiakonszern.



Az atomerőmű hűtővizét egy csatornából nyeri, amely összeköti a létesítményt az Északi-tengerrel, ahol több medúzafaj is él. Az erőmű üzemeltetője nem részletezte, hogy pontosan milyen fajtájú medúzák voltak érintettek az incidensben.



A medúzák régóta "zavarják" a part menti erőművek működését, mivel nem először fordult elő, hogy beszívódtak a hűtőrendszerekbe, vagy eltömítették a nukleáris és hagyományos energiaellátó létesítmények beszívócsöveit.



A Gravelines erőmű Franciaország egyik legnagyobb atomerőműve, amely az ország villamosenergia-szükségletének 70%-át atomerőművekből biztosítja. A létesítmény hat blokkjának csúcsteljesítménye egyenként 900 megawatt, így az erőmű önmagában körülbelül 5 millió háztartás áramellátását képes biztosítani.