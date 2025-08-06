Földmozgás

Az erős földrengések miatt elmozdult az orosz félsziget - vajon leszakad?

Az oldalirányú és lefelé irányuló elmozdulás néhány nappal azután történt, hogy egy 8,8-as erősségű földrengés majd számos nagy utórengés rázta meg Kamcsatka partjait. 2025.08.06

A geológusok szerint a Kamcsatka-félsziget két méterrel elmozdult és kissé megsüllyedt a múlt héten Oroszország távol-keleti régióját sújtó 8,8-as erősségű hatalmas földrengés következtében.



Az erős földrengés július 30-án cunami-riasztást váltott ki a Csendes-óceán egész területén, a félsziget legaktívabb vulkánjának kitörését okozta, és több más vulkán aktivizálódását is előidézte a környéken.



„A földrengés után a legnagyobb szeizmikus elmozdulást a félsziget déli részén regisztrálták, amely közel két métert ért el” – közölte kedden az Orosz Tudományos Akadémia (RAS) Szövetségi Kutatóközpontjának Kamcsatka-i fiókja egy nyilatkozatban.



„Kiderült, hogy mindannyian elég sokat mozdultunk délkelet felé” – állapították meg a kutatók, hozzátéve, hogy ezek az elmozdulások megegyeznek a korai modellekkel, amelyek szerint a legintenzívebb mozgás a törészóna déli oldalán történt.



A félsziget magassága is csökkent, Danila Chebrov, a szolgálat kamcsatkai fiókjának igazgatója szerint. „Kamcsatka kissé süllyedt. Petropavlovszk-Kamcsatszkij térségében a süllyedés kisebb volt, délen pedig nagyobb” – mondta a tudós szerdán az Izvestia lapnak adott interjúban.



A Kamcsatka partjaitól 161 km-re, 32 km mélységben bekövetkezett földrengés a legerősebb volt a régióban 1952 óta. A geológusok kezdetben 7,5-ös erősségűnek mérték a rengést, de később 8,5-re, végül 8,8-ra módosították az értéket. A rengések olyan távoli helyeken is szökőárakat váltottak ki, mint Japán, az Egyesült Államok és az Északi-Kuril-szigetek.



Közvetlenül a földrengés után a Krasheninnikov vulkán 600 év után először tört ki, míg a Kljucsevszkaja Szopka, Európa egyik legmagasabb vulkánja is kitört, ami a hatóságok szerint a legerősebb esemény volt az elmúlt 70 évben.



Aleksey Ozerov, a Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet igazgatója szerint a földrengés összesen hét vulkánt aktivált, amit „rendkívül ritka jelenségnek” nevezett, „amely vulkánkitörések sorozataként írható le”.



Az utórengések és új szeizmikus események a következő napokban is tovább rázkódtatták a régiót.

Forrás: Telegram



