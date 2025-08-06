Földmozgás
Az erős földrengések miatt elmozdult az orosz félsziget - vajon leszakad?
Az oldalirányú és lefelé irányuló elmozdulás néhány nappal azután történt, hogy egy 8,8-as erősségű földrengés majd számos nagy utórengés rázta meg Kamcsatka partjait.2025.08.06 18:21ma.hu
A geológusok szerint a Kamcsatka-félsziget két méterrel elmozdult és kissé megsüllyedt a múlt héten Oroszország távol-keleti régióját sújtó 8,8-as erősségű hatalmas földrengés következtében.
Az erős földrengés július 30-án cunami-riasztást váltott ki a Csendes-óceán egész területén, a félsziget legaktívabb vulkánjának kitörését okozta, és több más vulkán aktivizálódását is előidézte a környéken.
„A földrengés után a legnagyobb szeizmikus elmozdulást a félsziget déli részén regisztrálták, amely közel két métert ért el” – közölte kedden az Orosz Tudományos Akadémia (RAS) Szövetségi Kutatóközpontjának Kamcsatka-i fiókja egy nyilatkozatban.
„Kiderült, hogy mindannyian elég sokat mozdultunk délkelet felé” – állapították meg a kutatók, hozzátéve, hogy ezek az elmozdulások megegyeznek a korai modellekkel, amelyek szerint a legintenzívebb mozgás a törészóna déli oldalán történt.
A félsziget magassága is csökkent, Danila Chebrov, a szolgálat kamcsatkai fiókjának igazgatója szerint. „Kamcsatka kissé süllyedt. Petropavlovszk-Kamcsatszkij térségében a süllyedés kisebb volt, délen pedig nagyobb” – mondta a tudós szerdán az Izvestia lapnak adott interjúban.
A Kamcsatka partjaitól 161 km-re, 32 km mélységben bekövetkezett földrengés a legerősebb volt a régióban 1952 óta. A geológusok kezdetben 7,5-ös erősségűnek mérték a rengést, de később 8,5-re, végül 8,8-ra módosították az értéket. A rengések olyan távoli helyeken is szökőárakat váltottak ki, mint Japán, az Egyesült Államok és az Északi-Kuril-szigetek.
Közvetlenül a földrengés után a Krasheninnikov vulkán 600 év után először tört ki, míg a Kljucsevszkaja Szopka, Európa egyik legmagasabb vulkánja is kitört, ami a hatóságok szerint a legerősebb esemény volt az elmúlt 70 évben.
Aleksey Ozerov, a Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet igazgatója szerint a földrengés összesen hét vulkánt aktivált, amit „rendkívül ritka jelenségnek” nevezett, „amely vulkánkitörések sorozataként írható le”.
Az utórengések és új szeizmikus események a következő napokban is tovább rázkódtatták a régiót.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:21 Az erős földrengések miatt elmozdult az orosz félsziget - vajon leszakad?
- 16:17 Ismét Lada az került a reklámkampányába az USA-ban
- 14:11 Égszakadűs-földindulás Indiában - egy település megsemmisült, többen eltűntek
- 12:10 80 évvel Hirosima után ismét megugrott a nukleáris fenyegetés
- 10:10 Súlyos mulasztások okozták a Titan mini-tengeralattjáró katasztrófáját
- 8:06 Megfosztotta elnöki megbízatásától Milorad Dodikot a boszniai választási bizottság
- 6:24 New Yorkban többen meghaltak és számosan megbetegedtek legionella-fertőzésben
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06