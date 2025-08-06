Világvége

Égszakadűs-földindulás Indiában - egy település megsemmisült, többen eltűntek

Súlyos természeti katasztrófa rázta meg India északi részét: a Himalája egyik államában, Uttarakhandban intenzív felhőszakadás következtében villámárvíz söpört végig több településen, megsemmisítve egy teljes falut és emberéleteket követelve. A hatóságok közlése szerint legalább négyen meghaltak, miközben sokakat még mindig eltűntként tartanak nyilván. A leginkább sújtott terület Dharali falu volt, amely a tengerszint felett 2600 méteres magasságban fekszik, és amelyet az áradat szó szerint letarolt: épületeket mosott el, lakókat sodort magával, sőt, kilenc mentésre kirendelt katona is eltűnt a mentési munkálatok során.



Az áradást egy hirtelen lezúduló, rendkívül intenzív eső okozta, amely különösen veszélyes a magashegyi régiókban. A lezúduló víztömeg szinte ellenállás nélkül rohant le a meredek lejtőkön, hatalmas mennyiségű hordalékot és törmeléket sodorva magával. A Dharali nevű település stratégiai jelentőséggel bír, mivel a hindu zarándokút egyik fő állomása Gangotri felé, ahol a Gangesz forrásvidéke található, így nemcsak lakott terület, hanem vallási szempontból is kiemelt övezet.

A cloudburst led to flash floods in the high altitude villages of Dharali in Uttarakhand's #Uttarkashi district on Tuesday (August 5, 2025) with several houses being damaged or swept away in the raging waters.

📹 Special arrangement pic.twitter.com/fSDIaMKWvc — The Hindu (@the_hindu) August 5, 2025

A mentési és kármentesítési munkálatok azonnal megkezdődtek, a hadsereg, a Nemzeti és Állami Katasztrófavédelmi Erők (NDRF, SDRF) egységei már a helyszínen dolgoznak. A hadsereg további egységeket vezényelt a térségbe, akik kutyakommandókkal, drónokkal, nehézgépekkel és logisztikai felszereléssel próbálnak utat törni a romok között. Az Indiai Légierő helikoptereket készül bevetni az elzárt térségekbe történő ellátmányszállításra, valamint a lakosság kimenekítésére, mivel az esőzés továbbra is intenzív, és a vízszint folyamatosan emelkedik.



A helyi hatóságok eddig 130 embert tudtak biztonságosabb helyekre áthelyezni, és elrendelték, hogy az érintettek számára haladéktalanul biztosítsanak élelmet, szállást és orvosi ellátást. A térség meteorológiai szempontból is komoly veszélyben van: az Indiai Meteorológiai Szolgálat vörös riasztást adott ki egész Uttarakhand államra, amely augusztus 10-ig érvényes. A prognózis további heves esőzéseket, földcsuszamlásokat és újabb villámárvizeket jósol.

VIDEO | Uttarakhand: Lucky escape for two youths on bike as landslide debris fall over them in Haridwar.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/XCmITthdot — Press Trust of India (@PTI_News) August 6, 2025

Uttarakhand az elmúlt hónapokban sorozatos természeti csapásokkal küzdött. Júniusban például helikopterbalesetben hét ember vesztette életét, köztük egy kétéves gyermek - ez volt az ötödik ilyen tragédia április óta. A mostani áradás ismét rávilágított arra, mennyire kiszolgáltatott a Himalája térsége a klímaváltozás és az extrém időjárási jelenségek következményeinek, amelyek nemcsak emberi életeket, hanem kulturális és vallási értékeket is fenyegetnek.