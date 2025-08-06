Háború

80 évvel Hirosima után ismét megugrott a nukleáris fenyegetés

A nukleáris korszak története még nem ért véget, de a végkimenetel még formálható - ha az emberiség úgy dönt, hogy nem a fegyverek logikáját, hanem a túlélés racionalitását választja. 2025.08.06 12:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nyolcvan év telt el azóta, hogy az emberiség először szabadított el atomot a háborúban, és azóta a világ sosem volt teljesen szabad a nukleáris fegyverek rémétől. A Hirosimára és Nagaszakira mért amerikai atomcsapások 1945 augusztusában új korszakot nyitottak meg: a pusztítás mércéje új szintre emelkedett, és ezzel együtt a felelősség is, amely a tudományra, a politikára és az emberiség közös döntéseire hárul. Azóta minden évben augusztus 6-án és 9-én milliók emlékeznek a több mint kétszázezer civil áldozatra, miközben a világ nukleáris biztonságának kérdése továbbra is aktuális – sőt, egyes szakértők szerint újra fokozódó kockázatot jelent.



Daryl Kimball, az Arms Control Association ügyvezető igazgatója szerint a nukleáris fenyegetés mára ismét erősödik, annak ellenére, hogy az elmúlt nyolc évtized világosan megmutatta: nukleáris háborút nem lehet megnyerni, és senki sem kerülhet ki győztesként egy ilyen konfliktusból. A jelenlegi geopolitikai feszültségek, a fegyverkezési versenyek újraéledése, valamint a stratégiai stabilitás hiánya olyan veszélyeket hordoznak, amelyekben egyetlen hiba vagy téves számítás is globális katasztrófához vezethet.



A szakértő hangsúlyozza, hogy egy nagyszabású nukleáris konfliktus az első órákban és napokban százmilliók halálát okozná, és a későbbi humanitárius, környezeti és gazdasági következmények még több áldozatot szednének. A modern haditechnika, a mesterséges intelligencia és a digitális vezérlés összetett rendszerei tovább növelik a bizonytalanságot: a tévedés lehetősége még sosem volt ilyen magas.



Ugyanakkor Kimball szerint a leszerelés nem csupán álom vagy utópia, hanem elérhető cél is, amennyiben a nemzetközi közösség hajlandó a párbeszédre és az együttműködésre. A hidegháború tapasztalatai, a korábbi leszerelési megállapodások, mint a START- és az INF-szerződések, egyértelműen bizonyították, hogy a nukleáris fegyverek korlátozása és az átláthatóság növelése mindkét fél számára biztonságosabbá teszi a világot. Azonban ezek a mechanizmusok az utóbbi években meggyengültek, sok esetben fel is bomlottak, így a diplomáciai erőfeszítések újraélesztése sürgető feladattá vált.



A tudomány szerepe ebben a kérdésben kettős: egyrészt a technológiai fejlődés, amely lehetővé tette a nukleáris fegyverek létrehozását, mára a megelőzés eszközévé is válhat, másrészt a kutatók feladata az ismeretek bővítése mellett az etikai határok kijelölése is. Az atomfegyverek jövője nem pusztán politikai döntés kérdése, hanem civilizációs kihívás, amely választ kíván arra, hogy az emberiség képes-e tanulni múltjából, és meg tudja-e őrizni saját jövőjét egy olyan korban, amikor a pusztítás eszközei már nemcsak elméleti lehetőségek, hanem konkrét fenyegetések.

A Hirosima és Nagaszaki áldozatainak emléke, valamint a világ túléléséért aggódó tudósok és aktivisták munkája arra figyelmeztet, hogy a béke nem magától értetődő állapot, hanem tudatos választás, amelyhez bátorság, kitartás és közös felelősségvállalás szükséges.