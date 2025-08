Háború

Tűz és robbanások Európa legnagyobb atomerőművénél

Súlyos biztonsági incidenst jelentettek a zaporizzsjai atomerőmű térségéből, miután egy ukrán drón- és tüzérségi támadás következtében tűz ütött ki az ipari zónában, mindössze mintegy 1200 méterre Európa legnagyobb nukleáris létesítményének külső védelmi határától. A szombat reggeli támadás során egy civil jármű teljesen kiégett, benne egy nő életét vesztette – a helyi hatóságok tájékoztatása szerint gyakorlatilag élve égett el a kocsiban. Az áldozat nem állt kapcsolatban az atomerőmű üzemeltetésével, a gépjármű pedig egy segédlétesítmény közelében parkolt, amikor találat érte. A tűz oltására kiérkező tűzoltók munkáját újabb dróntámadások zavarták meg, de személyi sérülés szerencsére nem történt az egységek körében. A térség polgármestere, Makszim Puhov arra figyelmeztette a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a helyszínt, mivel magas az újabb csapások kockázata, ami a mentési és vizsgálati munkálatokat is súlyosan hátráltatja.



Az atomerőmű biztonságáért felelős szakemberek hangsúlyozták, hogy a támadás nem veszélyeztette közvetlenül a reaktorokat, a radioaktív anyagokat tartalmazó egységek épek maradtak, és a létesítmény normál üzemben működik tovább. Ugyanakkor a nemzetközi szakértők éberségét is kiváltotta az esemény: a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) állandó megfigyelőcsoportja robbanásokat hallott és füstöt látott az erőmű irányából. Rafael Grossi, az IAEA főigazgatója ismételten figyelmeztetett arra, hogy minden katonai cselekmény, amely akár közvetetten is a nukleáris infrastruktúrát veszélyezteti, komoly biztonsági kockázatot hordoz, és sürgette a maximális katonai önmérséklet tanúsítását az ilyen létesítmények környékén.



A zaporizzsjai atomerőmű az orosz hadsereg ellenőrzése alatt áll 2022 márciusa óta, miután a térség lakossága népszavazáson döntött a csatlakozásról az Oroszországi Föderációhoz. Azóta a létesítmény ismételten célponttá vált – korábbi dróntámadások érték már a reaktorokat védő konténment kupolák környezetét, valamint a személyzet kiképzőközpontját is. Az orosz fél nukleáris terrorizmussal vádolja Kijevet, és arra figyelmeztet, hogy az ilyen típusú támadások beláthatatlan következményekkel járhatnak, ha egy robbanás közvetlenül is érné a reaktorzónát vagy a hasadóanyag-tárolókat. Bár jelen esetben nukleáris szivárgás nem történt, a történtek ismételten rávilágítanak arra, mennyire törékeny az atomenergia biztonsága egy aktív hadműveleti térségben, és hogy a politikai-militáris konfliktus kiterjedése hogyan sodorhatja veszélybe nemcsak a helyi lakosságot, hanem egy egész kontinens nukleáris biztonságát is.