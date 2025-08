Tűzhányó

Több mint fél évezred után a Krasheninnikov-vulkán is kitört

A Krasheninnikov-vulkán a modern történelem során először tört ki az oroszországi Kamcsatkai-félszigeten, miután július 30-án egy rendkívül erős, 8,8-es magnitúdójú földrengés rázta meg a Csendes-óceán térségét a félszigettől délkeletre. A földrengést követő vulkáni aktivitás hirtelen és intenzív jelleggel jelentkezett, több tűzhányó is fokozott működésbe kezdett, köztük a Kljucsevszkaja Szopka, a térség legmagasabb aktív vulkánja, valamint a Shivelucs, Karymsky, Bezimjannyij és Kambalnij tűzhányók. E jelenségek közül azonban a Krasheninnikov esetét különösen jelentőssé teszi, hogy a vulkán több mint 500 év szunnyadás után ismét működésbe lépett.



A kitörés vasárnap hajnalban, helyi idő szerint 4:50-kor következett be. A Kamcsatkai Vulkánkitörési Reagáló Csapat (KVERT) jelentése szerint a 1856 méter magas Krasheninnikov-csúcsról mintegy 6000 méteres hamuoszlop emelkedett a légkörbe. Olga Girina, a KVERT vezetője elmondta, hogy a vulkán északi kráterében jelenleg lávadóm képződik, amelyhez erőteljes gőz- és gázkibocsátás társul, valamint folyamatosan emelkedő hamufelhő. Az esemény következtében a vulkáni tevékenységre figyelmeztető légi színkódot zöldről narancssárgára emelték, mivel az űrből is érzékelhető vulkanikus hamu kelet felé sodródott mintegy 75 kilométerre.



A Krasheninnikov-vulkán a Kronotszkij Természetvédelmi Terület területén helyezkedik el, mintegy 50 kilométerre Petropavlovszk-Kamcsatszkij regionális központtól. A vulkáni szerkezet két, egymással átfedésben lévő rétegvulkánból áll, amelyek egy nagy kalderán belül helyezkednek el. Nevét a 18. századi orosz természettudós és felfedező, Sztyepan Krasheninnikov után kapta, aki elsőként írt részletesen Kamcsatka földrajzáról és geológiájáról. A vulkán utolsó lávaaktivitását a régészeti és geokronológiai becslések szerint körülbelül 1463-ban – plusz-mínusz 40 év eltéréssel – rögzítették, bár 1963-ban kisebb fumarolikus, azaz gőz- és gázkitöréses aktivitásról is beszámoltak.

A jelenlegi kitörés természettudományos szempontból azért is különösen fontos, mert lehetőséget nyújt a vulkáni rendszerek hosszú nyugalmi periódusainak jobb megértésére, valamint arra, hogy milyen mechanizmusok képesek újraaktiválni látszólag inaktív vulkánokat. A földrengés és a vulkánkitörés időbeli közelsége ugyan nem bizonyíték közvetlen ok-okozati kapcsolatra, de a szakemberek továbbra is vizsgálják, miként hathatnak egymásra a mélytengeri szeizmikus események és a kontinentális vulkáni rendszerek. A Kamcsatkai-félsziget a Csendes-óceáni Tűzgyűrű részeként különösen érzékeny terület a lemeztektonikai folyamatokra, és a mostani események megerősítik a régió geodinamikai instabilitását.



Bár a vulkáni hamu eddig csak a természetvédelmi terület belső részein rakódott le, a hatóságok figyelmeztették a lakosságot és az utazókat, hogy legalább tíz kilométeres távolságot tartsanak az aktív kráterektől. Az elkövetkező napokban és hetekben kiemelten fontos lesz a vulkanológiai monitoring folytatása, a levegőminőség vizsgálata, valamint az esetleges további kitörésekre való felkészülés, különösen a légi közlekedés szempontjából, hiszen a hamufelhők akár tízezer méteres magasságba is emelkedhetnek. A Krasheninnikov mostani kitörése így nem csupán egy geológiai érdekesség, hanem egyben figyelmeztetés is arra, hogy a természet ereje hosszú időn át lappanghat - de sosem tűnik el véglegesen.