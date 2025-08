Háború

Trump felkészült egy nukleáris háborúra Oroszországgal

Az amerikai elnök két nukleáris tengeralattjárót vezényelt Oroszország közelébe egy online fenyegetésre válaszul - Moszkva éles hangú figyelmeztetést küldött válaszként. 2025.08.02 10:37 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Donald Trump amerikai elnök újabb geopolitikai feszültséget gerjesztett Oroszországgal, miután bejelentette, hogy két nukleáris tengeralattjárót vezényelt az "érintett térségekbe", válaszul Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács jelenlegi alelnökének egy közösségi médiás bejegyzésére. Trump szerint a lépés nemcsak indokolt, hanem szükségszerű volt, mivel szerinte Medvegyev kijelentése "fenyegető és meggondolatlan" volt, és az Egyesült Államok biztonságát közvetlenül veszélyeztette.



A Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón Trump úgy fogalmazott: "Amikor valaki nukleáris fegyverekről beszél, azt komolyan kell venni. Egy volt orosz elnök tett egy kijelentést, amely nem volt megfelelő, és kötelességem volt megtenni a szükséges lépéseket a nemzet biztonsága érdekében. Mi mindig készen állunk." A konkrét fenyegetés részleteit nem ismertette, de korábbi közösségi médiás posztjaiban arra utalt, hogy Medvegyev a szovjet érából ismert, legendás "Perimetr" automatikus nukleáris megtorlórendszert - ismertebb nevén "Dead Hand" - emlegette, amely egy Oroszország elleni vezetésvesztés esetén önműködően válaszcsapást indíthat.



Medvegyev válasza nem késett. Egy ironikus, ám egyértelmű figyelmeztetést tett közzé, amelyben emlékeztette Trumpot, hogy az efféle fenyegető retorika veszélyes terepre vezethet, és ne feledkezzen meg kedvenc "élőhalottas" filmjeiről sem - utalva ezzel a halálos következményekre, amelyek egy nukleáris eszkalációval járhatnak. Medvegyev szavai a hidegháborús logikát idézik, miszerint a kölcsönös elrettentés alapja a megtorlás garantáltsága - még akkor is, ha az eredeti vezetés már nem élne.

Bár Oroszország hivatalosan sosem ismerte el a Perimetr rendszer aktív működését, nyugati katonai elemzők szerint a koncepció továbbra is része lehet a stratégiai nukleáris elrettentés eszköztárának. Ezzel szemben Trump lépései inkább egyfajta performatív erődemonstrációnak tűnnek, semmint átgondolt katonai válasznak – különösen annak fényében, hogy sem a Pentagon, sem a Fehér Ház nem erősítette meg hivatalosan a tengeralattjárók mozgatását, és a nukleáris tengeralattjárók pozíciói az amerikai haditengerészet egyik legszigorúbban őrzött titkának számítanak.



A kialakult helyzet azt mutatja, hogy a nukleáris fegyverekkel való fenyegetés nemcsak katonai, hanem kommunikációs szinten is destabilizáló hatású lehet. A diplomáciai kommunikáció eldurvulása, a közösségi média harctérré válása, valamint a stratégiai fegyverek körüli ködösítés újra előtérbe helyezi a hidegháborús reflexeket, és kiszámíthatatlan irányba sodorhatja a nagyhatalmak közötti viszonyt.



A jelenlegi válság jól illusztrálja, hogy a nemzetközi politika legmagasabb szintjén is rendkívül törékeny az egyensúly, és hogy a felelőtlen kijelentések vagy lépések – különösen a nukleáris elrettentés kontextusában – rendkívül veszélyes precedenst teremthetnek. Trump fellépése és retorikája nemcsak külpolitikai kockázatokat hordoz, hanem kérdéseket vet fel az Egyesült Államok katonai döntéshozatalának átláthatóságával és stratégiai következetességével kapcsolatban is.