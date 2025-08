Földmozgás

Az orosz megarengés hullámai átszelték az óceánt, még New Yorkban is érezték

Egy 8,8-es magnitúdójú, rendkívül erős földrengés rázta meg Oroszország partvidékét a Kamcsatka-félsziget közelében, melynek lökéshullámai több mint 7 500 kilométerrel odébb, az Egyesült Államokban, egészen New York államig is eljutottak – érzékelhetővé váltak a korszerű szeizmométerek számára. A Földközi-tenger távoli partjairól induló rengés globális következményei technológiai és tudományos szempontból is lenyűgöző képet rajzolnak ki a bolygónk belső szerkezetének működéséről.



A földrengés magyar idő szerint péntek hajnalban, helyi idő szerint este 7:24-kor történt Kamcsatkától keletre, 84 mérföldre a partoktól. Az eseményt az amerikai földtani intézet (USGS) hatodik legerősebbként tartja számon a valaha mért földrengések között. A rengéshullámok elsőként a P-hullámok formájában érték el az amerikai szárazföldet – ezek a primer, hanghullám-szerű szeizmikus lökések Binghamton városában 11 perccel a rengés után érkeztek meg. Ezután következtek az oldalirányú mozgást keltő S-hullámok, majd a legerősebb – noha a leglassabb – felszíni hullámok, amelyek 36 perccel a rengés után mért értékeket okoztak New York különböző pontjain.



A tudósok látványos animációval szemléltették, hogyan terjedtek szét a szeizmikus hullámok az Egyesült Államok területén, mintha egy kavicsot dobnánk egy tóba – koncentrikus körökben haladtak nyugat felől kelet irányába. Már az első másodpercekben észlelték az Alaszka és Kanada nyugati partjain elhelyezett műszerek a rengés rezgéseit, néhány másodperccel később pedig elérték a kontinentális USA nyugati államait: Kaliforniát, Oregon államot és Washingtont. A középső területek – Montana, Wyoming, Észak- és Dél-Dakota – öt-tíz másodperc alatt kerültek a lökéshullámok hatósugarába, míg tíz-húsz másodpercen belül már a keleti part, köztük Minnesota, Illinois, New York és Pennsylvania is „megmozdult”.

A különféle terepviszonyok hatással voltak a hullámok terjedésére: a Catskill- és Adirondack-hegységek eltérő eloszlásokat mutattak, de összességében az egész Hudson-völgyön átívelő területeken egyenletes amplitúdó-eloszlást figyeltek meg a szakértők. Bár ezeket az apró mozgásokat az emberek már nem érzékelték – a hullámok ereje és frekvenciája útközben lecsökkent –, a műszerek pontosan rögzítették az áthaladásukat.



A nagy erejű földrengések nemcsak lokálisan fejtenek ki hatást, hanem globális földtani feszültségeloszlást is befolyásolhatnak. Ha más földtani törésvonalak a feszültséghatár közelében állnak, az így érkező rengéshullámok akár újabb földrengések kiváltására is képesek – több ezer kilométerrel az epicentrumtól. Ez nem csupán elméleti lehetőség: például az 1992-es kaliforniai földrengés után néhány órán belül növekvő szeizmikus aktivitást észleltek Yellowstone térségében és Nevadában is, míg a 2010-es chilei 8,8-as földrengés Mexikóban és Dél-Kaliforniában is kiváltott rengéshullámokat.



A mostani esemény emlékeztet minket arra, hogy bolygónk geológiai rendszere szorosan összefüggő, globális hálózatként működik – a kontinensek és az óceánok nem zárják el egymástól a szeizmikus energiát. Ami Kamcsatkán elindul, az végül New York érzékeny földalatti műszerein hagy nyomot.