Környezetvédelem

Több mint 2,4 tonnányi hulladékot gyűjtöttek a II. Ifjúsági PET Kupa résztvevői

Több mint 2,4 tonnányi hulladékot gyűjtöttek a II. Ifjúsági PET Kupa résztvevői, a 110 diák és önkéntes az idén Tiszacsege és Tiszafüred között tisztította meg a folyót és árterét. A versenyt a Kőbányai Szent László Gimnázium csapata nyerte meg.



A PET Kupa Egyesület, amely a 2013-ban indult Tiszai PET Kupa szervezője is, azt írta: az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság támogatásának köszönhetően második alkalommal nyílt lehetőség arra, hogy a fiatalabb generációhoz is közelebb vigyék a folyószennyezés problémáját. A július 20-25-ei II. Ifjúsági PET Kupára jelentkező iskolák számára a teljes program díjmentes volt.



A középiskolásoknak meghirdetett verseny 11 csapatának bázisa Tiszafüred volt, onnan indultak egy olyan Tisza-szakasz megtisztítására, ahova eddig még nem jutottak el.



A II. Ifjúsági PET Kupára Miskolcról, Veszprémből, Budapestről és a kárpátaljai Ungvárról is érkeztek csapatok, amelyek 6 diákból és 1 kísérőtanárból álltak. Öt iskola visszatérő volt, azaz már a 2 évvel ezelőtti első megmérettetésen is részt vett.



A fiatalok közül többen most ültek először kenuban, ezért a verseny első napján megtanulták az evezés és kormányzás fortélyait. A második napot már a vízen töltötték, Tiszacsege és Tiszadorogma között tisztították meg a folyó árterét, majd másnap a Tiszadorogma és Tiszabábolna közötti szakaszon dolgoztak .



A harmadik napon betekintést nyerhettek az egyesület szerteágazó tevékenységébe, készíthettek folyami műanyagból kisebb használati tárgyakat, és ellátogattak a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kiskörei központjába, ahol a Tisza-tó történetét ismerhették meg. Az utolsó napon Tiszabábolnáról beeveztek Tiszafüredre, közben hulladék után kutatva.



A fiatalok megismerték a folyótisztítás módjait, a hulladék útját, az újrahasznosítás lehetőségeit, és a mikroműanyagok világába is betekintést nyerhettek. Ügyességi feladatokon, PETathlon versenyen, kvízen, PET-a-Sztár-on és Kincskeresésen mérhették össze erejüket és tudásukat. Mindemellett a szervezők fontosnak tartják, hogy a résztvevők megismerjék az adott régió jellegzetességeit, élővilágát, ezért a fiatalok ellátogattak a tiszafüredi Kérész Öko- és Turisztikai Központba is.

Végül a visszatérő Kőbányai Szent László Gimnázium csapata diadalmaskodott (az előző versenyen 2. helyezést értek el). Őket az újonc Veszprémi SZC Ipari Technikum követte, míg a 3. helyen a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola diákjai végeztek.



A PET Kupa önkéntesei eddig összesen több mint 425 tonna szennyező anyagot távolítottak el a Tiszából és mellékfolyóiból. Ennek az óriási mennyiségnek mintegy 60 százaléka a gondos szelektálásnak köszönhetően visszakerült az anyagkörforgásba - áll a közleményben.