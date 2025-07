Világvége

Több tucat halálos áldozata van a heves esőzéseknek Peking térségében

A hatóságok közlése szerint a halálesetek többsége a kínai főváros északi, hegyvidéki kerületeiben - Mijünben és Jencsingben - történt, ahol a napok óta tartó heves esőzések áradásokat és földcsuszamlásokat idéztek elő.



A kínai meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint a főváros területén az esőzési hullám kezdete óta mért átlagos csapadékmennyiség 165,9 milliméter volt, a legnagyobb mennyiséget pedig Mijün kerület Langfang-jü és Csujia-jü településein rögzítették, ahol összesen 543,4 milliméter eső hullott.



A heves esőzések súlyos károkat okoztak a főváros infrastruktúrájában is: 31 útszakasz rongálódott meg, ezek közül 16 továbbra is járhatatlan.



A vihar 136 településrészen okozott áramkimaradást, a távközlési hálózatban pedig 62 optikai kábel sérült meg, és 1825 mobilhálózati bázisállomás esett ki. Az érintett területekről több tízezer lakost kellett biztonságos helyre menekíteni.



A rendkívüli katasztrófahelyzetre reagálva Hszi Csin-ping kínai elnök elrendelte az eltűnt személyek felkutatását, valamint a veszélyeztetett lakosság mielőbbi kitelepítését és biztonságos elhelyezését a további áldozatok megelőzése érdekében.

Peking árvízvédelmi parancsnoksága hétfő este a legmagasabb szintű készültséget rendelte el.



A hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy kerüljék a gyors sodrású folyók környékét, és csak halaszthatatlan esetben hagyják el otthonukat.



Kedden az esőzések miatt több szuperexpresszvonat közlekedését is leállították a Peking-Harbin nagysebességű vasútvonalon. A hatóságok több népszerű pekingi turistalátványosságot is ideiglenesen lezártak a rendkívüli időjárás miatt.