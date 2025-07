Nukleáris veszély

Az IAEA vezetője sürgeti az ellenőrök visszatérését Irán nukleáris létesítményeibe

Rafael Grossi szerint Iránnak mielőbb lehetővé kell tennie a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szakembereinek visszatérését, hogy az ügynökség továbbra is nyomon követhesse az ország nukleáris tevékenységét. Az iráni fél ugyanakkor biztonsági garanciákat követel a folytatáshoz. 2025.07.26 16:25 ma.hu

Az ENSZ égisze alatt működő Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) főigazgatója, Rafael Grossi pénteken egy szingapúri nyilvános előadáson hangsúlyozta: a jelenlegi cél nem a múlt eseményeinek megváltoztatása, hanem annak megelőzése, hogy újabb támadások, erőszakcselekmények vagy nukleáris incidensek történjenek. A vezető szerint a szervezet egyik legösszetettebb és legérzékenyebb kihívása jelenleg az iráni helyzet kezelése a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása szempontjából. Bár Irán jelenleg nem rendelkezik atomfegyverrel, és nem is futtat ilyen fejlesztési programot – ezt Grossi a júniusi jelentésében is rögzítette –, az ország nagyszabású és ambiciózus nukleáris tevékenysége teljes átláthatóságot követel meg.



Az IAEA főigazgatója úgy fogalmazott, Iránnal az elmúlt időszakban részleges eredmények születtek, de az évek során számos „szürke zóna” is kialakult, amelyek miatt a nemzetközi közösség bizalma megrendült. A feszültségek július elején tovább fokozódtak, amikor Maszúd Pezeskian iráni elnök rendeletben felfüggesztette az együttműködést az ügynökséggel, válaszul az amerikai és izraeli támadásokra, amelyek több iráni nukleáris létesítményt – köztük Fordowt, Iszfahánt és Natanzot – is érintettek. Az iráni külügyminiszter ugyanakkor leszögezte, hogy a kapcsolattartás nem szakadt meg, a kooperáció folytatásának feltétele viszont az, hogy Teherán garanciát kapjon nukleáris létesítményei és tudósai biztonságára.



A nemzetközi helyzet tehát rendkívül feszült, és az IAEA igyekszik diplomáciai eszközökkel visszatérni a korábbi ellenőrzési rendhez. Grossi felszólítása azt tükrözi, hogy a nemzetközi közösség számára továbbra is kulcsfontosságú az iráni atomprogram átláthatósága és ellenőrizhetősége, mivel a régióban tapasztalható geopolitikai kockázatok és katonai aktivitás komoly következményekkel járhat a globális biztonságra nézve.