Földmozgás

Újabb földrengés rázta meg Nápoly térségét

Nápoly egész térségében jól érezhető volt egy újabb, négyes erősségű földmozgás péntek délelőtt - mondta Francesca Bianco, az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet helyi igazgatója az ANSA olasz hírügynökségnek.



A katasztrófavédelem és a tűzoltóság megkezdte az esetleges károk felmérését. Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés.



Ideiglenesen leállították a Vezúv környéki vasútközlekedést.



Nápoly városában, aki csak tehette, kiszaladt az épületekből az utcára. Megmozdultak a csillárok, az ajtók, a szekrények és a balkonok is - számoltak be a dél-olaszországi város lakosai.

A négyes erősségű földmozgás délelőtt 9 óra 14 perckor következett be, majd további enyhébb rengések követték.



Az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (Ingv) mérései szerint az epicentrum a tengeren volt, a Nápoly és Bagnoli közötti Dogana nevű területen.



A térség, amelyet Campi Flegreinek neveznek, egy több mint tizenkét kilométer átmérőjű kaldera, vagyis vulkáni terület, amely egyben Olaszország legsűrűbben lakott része, ahol félmillióan élnek. Egyharmaduknak a katasztrófavédelem által vörös zónának nevezett térségben van az otthona.



A Campi Flegrei területén legutóbb 1538-ban volt robbanásos kitörés, a századok alatt egymást követte a felszín süllyedése és emelkedése. 2005-ben újra felszínemelkedés kezdődött, idén február óta több mint kétezer földmozgást regisztráltak, amelynek kilencven százaléka egyes erősség alatti volt



Ezidáig március 13-án és június 30-án mérték a legerősebb mozgást: mind a két alkalommal 4.6-os erősségűt Pozzuoliban és Bacoliban, amelyek szintén a Campi Flegrei területén fekszenek.