Időjárás

Ritka nyári hidegfront hozott 30 centiméter havat az Alpokba - videó

Szokatlan időjárási esemény borzolta a kedélyeket július 7-ről 8-ra virradó éjjel az Alpokban: egy ritka nyári hidegfront érkezett, amely jelentős mennyiségű havat hozott a magasabb hegyvidéki területekre. A 2 300 méter feletti magasságokban 30 centiméter friss hó hullott, különösen a Mont-Blanc-masszívumban, ahol a hőmérséklet 5–10 Celsius-fokkal is elmaradt az ilyenkor megszokott értékektől.



A francia, svájci és olasz Alpok több régiójában is hasonló hóvastagságot mértek, míg az alacsonyabban fekvő vidékeken a maximum hőmérséklet 19–22°C között alakult. Az 1 500 méteres magasságban 10–13°C-ra hűlt a levegő, a hóhatár pedig átmenetileg 2 000 méterre süllyedt, ami alatt eső, felette hó formájában hullott a csapadék.



A Météo-France és a MeteoSwiss meteorológiai szolgálatok jelentése szerint a hidegfront hirtelen csapott le, az Alpok fölé sodródó északnyugati áramlás a Skandinávia fölött örvénylő ciklonnal állt kapcsolatban. Ez a légköri helyzet hideg, nedves levegőt szállított Közép-Európa fölé, amely a magashegyi térségekben is látványos lehűlést okozott.



A hirtelen hóesés következményeként több túraútvonalat ideiglenesen lezártak a Chamonix és Zermatt térségében, a hegyi vezetők pedig fokozott óvatosságra intették a kirándulókat és hegymászókat. A frissen lehullott hó miatt megnőtt a lavinaveszély is. Olaszországban, a Stelvio-hágónál lévő gleccsersízést átmenetileg felfüggesztették a kedvezőtlen körülmények miatt.



Klimatológusok kiemelték, hogy bár hóesés nyáron sem kizárt a magasabb hegyvidéki területeken, az ilyen mennyiségű és időzítésű havazás különösen ritka, főként egy hosszabb meleg, stabil időszak után.