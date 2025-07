Világvége

Az USA milliárdnyi legyet dob le Mexikóra és Texasra

2025.07.08 20:28 ma.hu

Az Egyesült Államok agrárhatósága rendhagyó, de bevált módszerrel veszi fel a harcot egy veszélyes kártevő, a húsfaló csavarlégy (screwworm fly) terjedése ellen: repülőgépekről milliárdnyi sterilizált legyet fognak szórni Mexikó és Dél-Texas fölé – jelentette az Associated Press.



A cél nem kevesebb, mint az amerikai marhahúsipar és a háziállatok védelme egy olyan parazita ellen, amely képes néhány hét alatt elpusztítani egy ezerkilós szarvasmarhát is.



A csavarlégy különösen veszélyes, mert nem elhullott, hanem élő szövetbe petézik. A lárvák a nyílt sebekbe vagy nyálkahártyákba jutva élő szöveten táplálkoznak belülről kifelé. Ez gyakran súlyos fertőzésekhez, kezeletlenül pedig az állat – vagy ritka esetben ember – borzalmas szenvedésén keresztül a halálához vezet.



„Egy ezerkilós marha akár két héten belül elpusztulhat tőle” – mondta Michael Bailey, az Amerikai Állatorvosi Szövetség elnöke az AP-nek.



A védekezési stratégia lényege, hogy a mezőgazdasági minisztérium (USDA) tömegesen tenyészt steril hím csavarlégyeket, majd sugárzással sterilizálja őket. Ezeket a legyeket repülőgépekről szórják ki a fertőzött térségek fölött. A steril hímek ugyan párosodnak a vadon élő nőstényekkel, de utódokat nem nemzenek, így a populáció fokozatosan kipusztul.



„Ez egy kivételesen jó technológia” – nyilatkozta Edwin Burgess, a Floridai Egyetem parazitológus professzora. Hozzátette, hogy ezzel a módszerrel „egy komoly problémát is meg lehet oldani”.



A módszer nemcsak hatékony, de környezetbarát is, hiszen nem kell kiterjedt rovarirtószer-permetezést végezni, ami más fajokra is káros lehet.



A csavarlégy Észak-Panamától északra fekvő országokból már évtizedekkel ezelőtt eltűnt, részben a sterilizált legyek módszerének köszönhetően. A közép-amerikai gyárakból származó steril példányok korábban sikeresen kordában tartották a populációt.



Az utóbbi hónapokban azonban a kártevő újra felbukkant Dél-Mexikóban – valószínűleg természetes vándorlás révén –, ezért az amerikai hatóságok új lépéseket tettek, egy új legyészeti központot hoznak létre Texas déli részén, mintegy 8,5 millió dollárból, egy meglévő mexikói telepet pedig, amely eddig steril gyümölcslegyek tenyésztésére szolgált, 21 millió dollárból alakítanak át csavarlégy-tenyésztésre. A mexikói gyár a tervek szerint 2025 nyarán kezdi meg működését, míg a legyek elosztására szolgáló központ már az idei év végén üzembe léphet.



Az USA lépése világosan jelzi: a globálisan növekvő élelmiszerigény mellett az állattenyésztés biológiai védelme kulcsfontosságú stratégiai kérdés. A csavarlégy elleni küzdelem nemcsak az amerikai gazdák érdeke, hanem regionális együttműködést is kíván, hiszen a kártevők nem ismernek országhatárokat.

A steril legyek bevetése már több országban bizonyítottan működött – most pedig újra kulcsszerepet kaphat egy súlyos agrárválság megelőzésében.