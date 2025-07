Földmozgás

Folyamatosak voltak az utórengések szombat éjszaka Csongrád térségében

A szombat esti 3,6 magnitúdójú földrengést követően az éjszaka folyamán folyamatosak voltak az utórengések Csongrád térségében - számolt be róla Facebook-oldalán vasárnap a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.



Azt írták, hogy a bejelentések alapján eddig öt olyan utórengés volt, amit a lakosság is érzékelt, 1,9-2,4 közötti magnitúdóval. Emellett számos olyan eseményt is "látnak", ami csak műszeresen kimutatható.



A kutatóintézet munkatársai a helyszínen egy ideiglenes mérőállomást helyeznek el, amely lehetővé teszi a rengések pontosabb helymeghatározását, mélységük becslését - közölték.