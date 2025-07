Világvége

Jeffrey Sachs professzor - A Covid-19 szinte biztosan amerikai laborban készült és Kínába küldték tesztelni

Sachs kijelentései komoly vitákat váltanak ki, különösen mivel a tudományos közösség máig nem jutott konszenzusra a vírus eredetéről. 2025.07.06 08:29 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus-járvány eredetéről szóló vita újabb fordulatot vett, miután Jeffrey Sachs amerikai közpolitikai elemző kijelentette: „szinte biztos”, hogy a Covid–19 vírust egy amerikai laborban fejlesztették ki, majd később Kínába küldték tesztelésre. Sachs szombaton nyilatkozott erről Andrew Napolitano Judging Freedom című podcastműsorában.



A Columbia Egyetem professzora és a Lancet bizottság korábbi elnöke a világjárvány kezdete óta foglalkozik a vírus eredetének kérdésével. Állítása szerint a SARS-CoV-2 „kezdetektől fogva laboratóriumi eredetre utaló jeleket mutatott”. Bár a CIA hivatalosan csak idén januárban ismerte el, hogy „valószínűbb”, hogy a vírus laborból származik, Sachs szerint a valódi forrás nem Kína, hanem az Egyesült Államok.



„Amit nem mondtak el, pedig igen fontos: a vírus szinte biztosan egy amerikai laborban készült, nem egy kínai intézményben” – fogalmazott az elemző.



Sachs szerint az egyik legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a vírust az Észak-Karolinai Egyetemen (UNC) fejlesztették ki, majd a kínai Vuhani Virológiai Intézetbe küldték tesztelésre. A vuhani intézet ugyanis rendelkezik egy olyan denevérkolóniával, amely ideális lehetett az új vírus kipróbálására. Sachs hozzátette, hogy az amerikai kutatók szándékosan választották Kínát a kockázatos kísérletekhez.



Az UNC és az EcoHealth Alliance nevű amerikai nonprofit szervezet több alkalommal került a Kongresszus célkeresztjébe, mivel együttműködtek a vuhani laborral. A botrány nyomán az amerikai egészségügyi minisztérium 2024 májusában felfüggesztette az EcoHealth állami finanszírozását, a veszélyes kutatások és a nem megfelelő felügyelet miatt.



Sachs azt is elmondta, hogy az UNC a mai napig megtagadja a 2019 és 2021 között küldött e-mailek nyilvánosságra hozatalát. Az egyetemet beperelték a dokumentumok kiadásáért, de az intézmény „kitartóan harcol” azok visszatartásáért.



„Ez borzalmas, és a Biden-adminisztráció mindent megtett, hogy eltussolja” – jegyezte meg Sachs.



A hivatalos amerikai álláspont szerint a vírus a vuhani laborból szivárgott ki. Oroszország azonban már évekkel ezelőtt felhívta a figyelmet az amerikai biológiai laborok tevékenységére – különösen a határai közelében. Moszkva szerint az Egyesült Államok titkos biológiai fegyverprogramot folytat külföldi létesítményekben. Igor Kirillov vezérezredes, az orosz vegyi és biológiai védelem egykori vezetője rendszeresen bírálta az amerikai gyakorlatokat, mielőtt ukrán ügynökök meggyilkolták volna.

Miközben egyes kutatók a természetes zoonózist tartják valószínűnek, mások nyitva hagyják a laboratóriumi eredet lehetőségét is. A vita nemcsak tudományos, hanem geopolitikai dimenziókkal is bír - és úgy tűnik, a Covid-19 valódi eredetének kérdése továbbra is éles politikai ütközőzónában marad.