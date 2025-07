Világvége

Villámáradás Texasban - újabb halálos áldozatokat találtak és több tucat eltűntet keresnek

Texas déli részén a villámáradás halálos áldozatainak száma szombatra meghaladta a húszat, miközben további több mint húsz embert, főként egy gyerektábor lakóit változatlanul keresték. 2025.07.05 18:26 MTI

A természeti katasztrófa elsősorban Kerr megyét érintette, ahol a pénteki rendkívüli esőzés hatására rövid idő alatt kiöntött a Guadalupe folyó, és a partján elárasztott egy gyerektábort.

A hatóságok helyi idő szerint péntek éjszaka 25 halálos áldozatról és 23-25 eltűntről számoltak be.



Az áldozatok többsége egy folyóparti keresztény gyerektábor, a Camp Mystic területén tartózkodott.



A jelentések szerint a tragédia előtt a táborban 750 gyerek volt, és péntek éjszakáig a Nemzeti Gárda segítségével 237 embert mentettek ki, jó részüket helikopterrel.



Greg Abbott, Texas állam kormányzója az ígérte, hogy éjjel-nappal dolgoznak a mentésen és kutatáson, valamint arról is beszámolt, hogy a szövetségi kormány belbiztonsági és belügyminisztere is eszközöket bocsátott a mentők rendelkezésére. Az érintett megyékre vonatkozóan katasztrófahelyzetet hirdettek ki, ami megkönnyíti a pótlólagos források mozgósítását.



Dan Patrick, Texas kormányzóhelyettese időközben közölte, hogy a Guadalupe folyó érintett szakaszának partján fekvő más gyerektáborokból nem tűnt el senki.

A térségben pénteken hajnalban néhány óra alatt mintegy 250 milliméter eső hullott, aminek következtében villámáradás alakult ki, és a tábor kiürítésére már nem maradt idő. A beszámolók szerint a vízszint háromnegyed óra alatt csaknem 9 méterrel emelkedett meg.



Szombat reggeli helyszíni médiabeszámolók szerint a folyó Kerr megyében elkezdett visszahúzódni a medrébe, viszont a meteorológusok közölték, hogy újabb esők miatt a további villámáradások veszélye változatlanul fennáll.