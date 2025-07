Világvége

Halálos áldozata is van Spanyolország idei eddig legnagyobb erdőtüzének

Spanyolország idei eddig legkiterjedtebb erdőtüzében két ember vesztette életét a katalán Torrefeta i Florejacs település környékén - közölték a helyi hatóságok szerdán.



A tájékoztatás szerint a holttestekre az oltási munkálatok közben akadtak rá a tűzoltók egy autó közelében. A rendőrség nyomozást indított a halálesetek körülményeinek tisztázása érdekében.



A tűz kedden keletkezett, az első közlés szerint egy mezőgazdasági területen, és a szokatlanul magas hőmérséklet, az alacsony páratartalom, valamint az erős, óránként 100 kilométeres sebességet meghaladó szél miatt rendívül gyorsan terjedt.



A hatalmas füstfelhőt, sötétedés után pedig az eget narancssárgára festő lángok fényét még a 60 kilométerre található Lleida városából is látni lehetett.



Az tűzoltók munkáját a gyors terjedés mellett nagyban nehezítette, hogy a többször is irányt váltó szél miatt a már eloltott területeken újra és újra felcsaptak a lángok.



A helyszínre rendelt 50 tűzoltóegységnek hajnalra sikerült stabilizálni a tüzet, de eloltani még nem.



Az első becslések szerint mintegy 6500 hektárnyi területet perzseltek fel a lángok, amelynek pontos eredetét vizsgálják.



A környéken kilenc település, több mint 15 ezer lakóját a hatóságok még az este felszólították, hogy zárkózzanak be otthonukba, ne nyissanak ajtót, ablakot sem. A korlátozóintézkedést reggelre feloldották.



A tűz által érintett terület a Valls del Sió-Llobregós természetvédelmi övezet része. A károk felmérése az oltás befejeztével veheti majd kezdetét.



A spanyol ökológiai átmenetért felelős minisztérium adatai szerint idén június közepéig öt nagyobb, 500 hektárt meghaladó erdőtüzet regisztráltak az országban, amelyek csaknem 17 ezer hektárnyi területet pusztítottak el, 35,6 százalékkal kevesebbet mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban.



Az adatokból az is kiderült, hogy az elmúlt tíz év átlagában 51,9 százalékkal kevesebb terület égett le erdőtűz miatt idén az első félévben, amelynek okát egyebek mellett a kiemelkedően csapadékos tavaszi időjárásban látják a szakemberek.