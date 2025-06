Világvége

Hatalmas tűz tombol a horvát tengerparton

Egyelőre nem bírnak a horvát tűzoltók a Split környékén tomboló tűzzel. Az oltást nehezíti a szárazság és a viharos szél. 2025.06.21 14:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hatalmas erdőtűz pusztít a horvát tengerparton, körülbelül 30 km-re délre Split városától, Pisak és Maru±ići települések térségében – írja a bluewin.ch. A tűz a tengerparti részen tombol, veszélyeztetve házakat, járműveket és a nyaralókat. A horvát lapok szerint több turista a tengerbe menekült a lángok elől, őket rendőrhajók mentették ki - írta az EuroNews.



Maru±ići térségében legkevesebb 12 ház semmisült meg, több autó vált a tűz martalékává – ám a lakóházakat többségükben sikerült megőrizni. A villamosenergia ellátás akadozik, a víznyomás is gyenge a környéken.



Bár több mint 160 tűzoltó, 50 jármű dolgozik a helyszínen, a tűzoltók egyelőre azt mondják, nem tudják kontrollálni a lángokat. A térségben van több tűzoltórepülőgép is, ám a levegőből csak a szél enyhülése után tudnak érdemben beavatkozni. Sok helyütt olyan alacsony a víznyomás, hogy vödrökkel juttatják el a vizet a beavatkozó erőkhöz.



Le kellett zárni az Adria menti főútvonal Omis és Dubce közötti szakaszát, miután a tűz átterjedt az útszakaszra, tovább nehezítve az oltási és mentési műveleteket.

Apocalyptic scenes from #Split -

firefighters struggle to control a forest fire around the city of Split. #Croatia #fire pic.twitter.com/Olsr1J6yVE — Mirnes Kovac (@MirnesKovac) July 17, 2017

A massive fire is raging at a plastics factory in eastern #Croatia. Residents are asked to close their windows and stay at home, local media reports.



The incident occurred at the Drava International factory in the city of Osijek, where a large amount of plastic, stored in an... pic.twitter.com/1gawGkAzB2 — NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2023

21.06.2025#Croatia

Due to a #fire that broke out in the #Pisak and Marusic areas, some locals and tourists from the village of Mimice were evacuated. The fire started in the forest above the main road. One firefighter was injured while extinguishing the fire. pic.twitter.com/vIpsimlKdN — Climate Review (@ClimateRe50366) June 21, 2025

🚨🇭🇷 Wildfire Emergency in Pisak, Croatia



A fierce wildfire has erupted in the coastal village of Pisak, Croatia, rapidly spreading due to strong bura winds. Emergency crews confirm the fire has reached evacuated homes, sparking widespread concern.



Local authorities are... pic.twitter.com/zh4mnkGyfv — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 21, 2025