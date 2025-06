Állatvédelem

Ékszerteknős-invázió - Tatabányán és Veresegyházon már megkezdték az eltávolításukat

Tatabányán és Veresegyházon is folyamatosan zajlik az idegenhonos ékszerteknősök befogása és elszállítása, a munkálatokat csapdákkal végzik a szakemberek. A befogott állatokat a Fővárosi Állat- és Növénykert fogadja be, ahol megfelelő körülmények között gondoskodnak róluk.



A két város tavainak állapotáról aggasztó hírek érkeztek: úgy tűnik, hogy az ékszerteknősök nemcsak megtelepedtek, hanem már sikeresen szaporodnak is – a tóban felnövekvő fiatal egyedeket is észleltek. Ez komoly természetvédelmi problémát jelent, mivel az ékszerteknős (különösen a vörösfülű ékszerteknős) agresszíven terjeszkedő, invazív faj, amely kiszoríthatja az őshonos teknősöket és más vízi élőlényeket is.



A természetvédelmi szakemberek szerint sürgős lépésekre van szükség más víztesteknél is, ahol jelen vannak ezek az állatok. Az ékszerteknősök korai eltávolítása kulcsfontosságú lehet, hogy megelőzzük a stabil, szaporodó populációk kialakulását, amelyek már visszafordíthatatlan ökológiai változásokat okozhatnak.



A lakosság segítsége is fontos: ne engedjük szabadon házi kedvencként tartott teknőseinket a természetes vizekbe! Az elhagyott példányok ugyanis könnyen fennmaradhatnak, és ha a környezet kedvező számukra, gyorsan elszaporodhatnak.



Az ékszerteknősök elleni fellépés Tatabányán és Veresegyházon példamutató lehet más települések számára is. A cél: védeni az őshonos élővilágot, mielőtt túl késő lenne.