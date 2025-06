Járvány

Új COVID-variáns terjed - borotvapengeszerű torokfájdalom a fő tünet

A "Nimbus" variáns nem tűnik veszélyesebbnek elődeinél, de kellemetlen tüneteket, főként súlyos torokfájást okozhat. A közegészségügyi szervek fokozott figyelemmel követik a fejleményeket világszerte. 2025.06.19 14:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy új koronavírus-variáns, az NB.1.8.1, becenevén „Nimbus”, terjed világszerte, és különösen fájdalmas torokfájást okozhat – olyannyira, hogy a betegek „borotvapenge a torokban” érzésként írják le a tünetet. A variánst először az Egyesült Királyságban, Indiában és más országokban azonosították, és jelenleg is figyelmet kap a járványügyi hatóságok részéről.



A WHO május 28-i jelentése szerint az esetek növekedése elsősorban Délkelet-Ázsiában, a nyugat-csendes-óceáni régióban, valamint a keleti mediterrán térségben figyelhető meg. A május közepén elvégzett szekvenálási minták csaknem 11%-ában már ez az új változat szerepelt.



Az Egyesült Államokban végzett repülőtéri szűrések során Kaliforniába, Washington államba, Virginiába és New Yorkba érkező utasoknál is kimutatták a Nimbus-variánst.



Eddig nincs bizonyíték arra, hogy a Nimbus súlyosabb betegséget okozna, mint a korábbi COVID-variánsok. Bár néhány országban nőtt a kórházi kezelések száma, a betegség lefolyása nem tűnik súlyosabbnak a megszokottnál. A fő panasz, amely kiemelkedik a tünetek közül, a rendkívül erős, vágó torokfájdalom.



A többi jellemző tünet hasonló a korábbi változatokhoz:





láz, hidegrázás

köhögés

légszomj

íz- és szaglásvesztés

Bár az új változatot „megfigyelés alatt álló variánsnak” minősítették, a globális közegészségügyi kockázatot alacsonynak tartják.Az Egyesült Államok egészségügyi minisztere, Robert F. Kennedy Jr. a múlt hónapban bejelentette, hogy egészséges gyermekeknek és várandós nőknek már nem ajánlják rutinszerűen a COVID-oltást. A bejelentés vitát váltott ki, több közegészségügyi szakértő is megkérdőjelezte a döntés megalapozottságát.