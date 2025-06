Katasztrófa

Parajd - Nem keletkeztek újabb beomlások a régi bányarésznél, de a korábbiak növekedtek

Nem keletkeztek újabb beomlások a vízzel elöntött parajdi sóbánya régi részlegének tetején, de a korábbiak növekedtek - mondta hétfőn reggel Bíró Barna-Botond Hargita megyei tanácselnök.



A Hargita megyei községben vasárnap este a helyiek és az őket segítő önkéntesek 12 ezer homokzsákból építettek védőgátat egy esetleges árhullám megfékezésére. A gát a régi bányarész, a Dózsa-bánya tetejének hirtelen beomlása esetén keletkező árhullámtól védené a környékbeli házakat.



A munkálatok azt követően kezdődtek el, hogy szombat este óta több beszakadás jelent meg a vízzel feltöltődött bánya felszíni részén, egy nagyobb omlás pedig árhullámot gerjeszthet. Ezen a területen ömlött be a múlt heti esőzések nyomán megduzzadt Korond-patak vize víznyelőket kialakítva a sóbányában.



A román vízügyi hatóság hétfőn közölte, hogy egységeik, a katasztrófavédelem, a Salrom sókitermelő bányavállalat, a csendőrség és az önkéntesek részvételével 750 hosszú védővonalat alakítottak ki. A közlemény szerint állandóan felügyelik a helyzetet és készek beavatkozni, újabb védelmi intézkedéseket hozni. A hatóságok korábban közölték: hétfőn a Korond-patak elterelési munkálatai is elkezdődnek.



A katasztrófa sújtotta székelyföldi községbe vasárnap Korondról, Farkaslakáról, Székelyudvarhelyről és Maros megyéből is érkeztek önkéntesek, továbbá több község önkéntes tűzoltói és a Vöröskereszt önkéntesei is segítettek a homokzsákok elhelyezésében - mondta az Agerpres hírügynökségnek Bíró Barna Botond.



A védekezési munkálatokban részt vevő tanácselnök közösségi oldalán arról számolt be: hétfőn érkeznek meg Parajdra azok a speciális drónok, melyek révén részletesebb talajmintákat tudnak venni és a földmozgásokat is részletesebb tudják elemezni. A településen a vasárnap speciális járművel végzett ellenőrzések során nem észleltek gázszivárgást.

Bíró Barna Botond videóüzenetében úgy fogalmazott: az idő múlásával a helyiek és a hatóságok is egyre nyugodtabbak lehetnek, hogy a Dózsa-bánya fölötti terület nem egyszerre, hanem lassan, darabokban omlik be, és így kisebb az árhullám veszélye.



Parajdon a hatóságok vasárnap a "legrosszabb forgatókönyvre" készülve elrendelték 45 környékbeli ház evakuálását, ezek közül 15-ben laktak állandó jelleggel, összesen 27 ember rokonoknál töltötte az éjszakát.



A román állami tulajdonban lévő Országos Sóipari Társaság (Salrom) által működtetett parajdi sóbányába múlt hét elején tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részlegét, a légúti betegségek kezelésére és látogatók fogadására kialakított turisztikai szintet és a legújabb, Telegdy-bányát is.



Szombaton Nicusor Dan román államfő is felkereste a parajdi közösséget, és azt ígérte, hogy a hatóságok nem hagyják magukra a bajba jutott embereket: a bányászok és az idegenforgalomból élők kárpótlást kapnak, a sóbányát pedig - a lehetőségek szerint - részben vagy egészben, de legalább az idegenforgalom számára megpróbálják megmenteni.