Világvége

Óriási gleccseromlás pusztította el a svájci Blatten települést - videó

2025. május 28-án tragikus természeti katasztrófa sújtotta Svájc déli részét: a Birch-gleccser hatalmas darabja leszakadt, lavinát és földcsuszamlást idézve elő, amely szinte teljesen elpusztította a Blatten nevű alpesi falut.



A Valais kanton biztonsági vezetője, Stéphane Ganzer közlése szerint:



„A falunak mintegy 90%-a el van temetve vagy teljesen megsemmisült. Ez egy súlyos katasztrófa Blatten számára.”



A mentőalakulatok jelenleg egy 64 éves férfi után kutatnak, akinek nyoma veszett a katasztrófa után. A keresésben hőkamerával felszerelt drónokat is bevetettek.



A hatóságok szerint a falu lakóit – mintegy 300 embert és az összes haszonállatot – már korábban kitelepítették, miután a gleccser gyorsuló mozgását észlelték.



A gleccserdarab leszakadása után hatalmas áradás indult meg, amely iszappal, kőzettel, hóval és jéggel keveredve öntötte el a Lötschental-völgyben fekvő települést, valamint részben elzárta a Lonza folyó medrét is. Ez újabb veszélyforrást jelent: ha a víz duzzadni kezd, áradások alakulhatnak ki.



Ganzer szerint a svájci hadsereget is mozgósították már a korábbi napokban, amikor a gleccser instabilitása egyre nyilvánvalóbbá vált. A hatóságok a legrosszabbra is felkészültek, ennek köszönhetően sikerült az emberéleteket eddig nagyrészt megóvni.



A tragédiára reagálva Albert Rösti környezetvédelmi miniszter sajtótájékoztatón így nyilatkozott:



„Ez egy rendkívüli természeti esemény. A kormány minden szükséges lépést megtesz a lakók megsegítésére, akik elveszítették otthonaikat.”



A svájci gleccserkutatók régóta figyelmeztetnek: a globális felmelegedés következtében a gleccserek egyre gyorsabban húzódnak vissza, instabilabbá válnak, és egyre nagyobb veszélyt jelentenek az alattuk fekvő településekre.



Svájc rendelkezik Európa legnagyobb gleccserállományával, ám a 2023-as évben a gleccsertömeg 4%-át veszítette el, ami a második legnagyobb éves csökkenés volt, közvetlenül a 2022-es 6%-os veszteség után.



A Blatten környékén fekvő területeket továbbra is megfigyelés alatt tartják, mivel további gleccsermozgások sem zárhatók ki. A mentési és kárelhárítási munkálatok jelenleg is folynak, miközben a helyi lakosság sorsa, az eltűnt férfi holléte, valamint az infrastruktúra jövője továbbra is bizonytalan.