Világvége

A Korond pataka teljes egészében beömlik a parajdi sóbányába - videó

Ismét ömlik a víz a parajdi sóbányába, miután az esőzések nyomán megduzzadt a Korond-patak és megsérült a medrét védő geofólia, így a betörő víz pár órán belül teljesen elöntheti a regionális turizmus motorjának számító székelyföldi létesítményt - közölte kedden Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnök.



A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa Facebook-oldalán közzétett videoüzenetében elmondta: a hétfő éjszakai és keddi esőzések nyomán a Korond-patak vízhozama másodpercenként 50 köbméterre nőtt. Az árral érkező hordalék felszakította a medret védő geofóliát, így beömlik a víz a sóbányába.



"A legrosszabb, hogy tehetetlen mindenki, mert ekkora mértékű és mennyiségű vizet nem láttak a helyiek sem az elmúlt 30 évben. Ez valószínűleg oda fog vezetni, hogy pár órán belül a bányát el fogja önteni a víz" - tájékoztatott a katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) helyszínen lévő képviselőitől kapott legújabb információk alapján a tanácselnök.



A közösségi oldalakra számos videót töltöttek fel a bányába zúduló vízről, és olyan képes beszámolók is megjelentek, melyeken a bányából épp kihozzák a munkagépeket.



Bíró Barna Botond arra kérte a parajdi, sóvidéki lakosokat, hogy tartsanak ki a nehéz pillanatokban és ne veszítsék el a reményt.



"Bármi történik ma, meg kell várni, hogy a víz lemenjen -, utána nem fogjuk engedni azt, hogy ne nyissák újra a bányavállalatot" - mondta. Közölte, hogy minden érintett intézményt és Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt is tájékoztatta a rendkívüli helyzetről.



Mint mondta, egyeztetett az Országos Sóipari Társaság (Salrom) képviselőivel is, akiktől a bánya helyreállítását, és ezt követően a turizmus és a kitermelés újraindítását kérte. Az évente látogatók százezreit vonzó sóbánya áll a helyi és regionális turizmus középpontjában, bezárása számos munkahelyet veszélyeztet.



Nyágrus László polgármester arról tájékoztatta a község lakóit, hogy a szakemberek figyelemmel kísérik a helyzetet.



"Kérünk mindenkit, hogy vigyázzunk egymásra, különösen az idősebbekre, gyerekekre. Ne feledjük: egységben az erő, és a nehéz időkben még inkább szükség van az összetartásra" - üzente a helyieknek.

Hargita megyében árvízkészültség van, miután az elmúlt napok esőzései nyomán több patak vízhozama is megnövekedett. A megyei önkormányzat tájékoztatása szerint Nyikómalomfalvánál le kellet zárni a 13C jelzésű országutat, aminek nyomán megnőtt a forgalom Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között.



A megyei önkormányzat felhívást intézett a helyi önkéntes tűzoltó egyesületekhez és kérte: álljanak a helyi hatóságok, katasztrófavédelmi csapatok rendelkezésére.



Parajdon május 8-án helyi szintű veszélyhelyzetet hirdettek, melyet pénteken újabb 15 napra, június 6-áig meghosszabbítottak a bányába betörő víz miatt.



A Hargita megyei önkormányzat május 13-án 400 ezer lejes (32 millió forint) gyorssegélyt szavazott meg a község számára a sóbányát veszélyeztető vízbetörés megfékezésére.



A parajdi sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek keresnek fel.



A felszín alatt 120 méterre található csarnokokban játszóterek, foglalkoztató és kikapcsolódási terek, ökumenikus kápolna és moziterem várja a turistákat.



Jótékony mikroklímája miatt egészségeseknek és betegeknek is ajánlott időt tölteni a tárnákban, ami segíti a relaxációt, a szervezet regenerálódását, és számos egészségi panaszra is javallott.