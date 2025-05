Energiaválság

Holland meteorológiai intézet: Belgium szelet lop Hollandiától az Északi-tengeren

A Whiffle nevű holland meteorológiai előrejelző szolgálat szerint Belgium az Északi-tengeren telepített szélerőműveivel "szelet lop" a szomszédos országok, köztük Hollandia szélturbináitól - közölte a The Brussels Times című, angol nyelvű belga hírportál kedden.



A közlés szerint a VRT belga műsorszolgáltatónak adott interjúban Remco Verzijlbergh meteorológus, a Whiffle vezérigazgatója elmondta: Belgium tengeri szélerőművei a szintén tengerbe telepített holland létesítmények szélenergiájának akár 3 százalékát is elnyelhetik.



Verzijlbergh elmondta: a szélturbinákat úgy tervezték, hogy a "kinyerjék a szelet a levegőből". Ha a szél erősségét a szélturbina mögött mérik, ott a szél kevésbé erősen fúj



- magyarázta. Egy olyan szélenergiapark mögött tehát, ahol sok szélturbina található, lényegesen alacsonyabb szélsebesség mérhető - hívta fel a figyelmet.



A meteorológus kifejtette, a belga szélerőművek "előnyben vannak" a hollandokkal szemben.



A belga létesítmények ugyanis a holland turbinaparkoktól délnyugatra helyezkednek el, és mivel a szél a leggyakrabban ebből az irányból fúj, "gyakran lopnak el egy kis szelet a mieinkből" - mondta.



Verzijlbergh úgy vélekedett: jobb koordinációra lenne szükség nemzetközi szinten is annak biztosítására, hogy egyetlen ország se kerüljön hátrányba a szélenergia területén.



"Koordinációra van szükség, hogy a kérdést egyetlen ország se kezelje oktalanul, továbbá, hogy ne alakuljon ki verseny a vízfelületért: ahol aki először épít, az kapja a legkedvezőbb szelet" - fogalmazott a holland meteorológiai szolgálat vezérigazgatója, aki hozzátette: az Északi-tengeren sorban épülnek a szélerőművek, így egyre több és több "széllopás" fordulhat majd elő.



A hírportál emlékeztetett: a szélerőművek alkalmazása kulcsfontosságú a karbonsemlegességre törekvő országok számára.



Ezen cél elérésére Belgium 2030-ig hat gigawatt teljesítményű szélerőműrendszert kíván építeni az Északi-tengeren. Egy gigawatthoz körülbelül 100 tengeri szélturbinára van szükség - tájékoztattak.