Háború

150 milliárd eurós fegyverkezési programot fogadott el az Európai Unió

A SAFE keretében az uniós országok a szokásos parlamenti szavazási rendet megkerülve vehetnek fel alacsony kamatozású hiteleket, hogy drónokat, lőszert, légvédelmi rendszereket és egyéb haditechnikai eszközöket vásároljanak. 2025.05.21 10:19 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Unió nagyszabású, 150 milliárd eurós militarizációs tervet hagyott jóvá, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy közös hitelfelvétellel finanszírozzák védelmi eszközök beszerzését és katonai segítségnyújtást – elsősorban Ukrajna számára. A SAFE (Support for Ammunition, military Financing and European defense) nevű program elfogadását szerdán jelentette be a soros lengyel EU-elnökség.



A SAFE keretében az uniós országok a szokásos parlamenti szavazási rendet megkerülve vehetnek fel alacsony kamatozású hiteleket, hogy drónokat, lőszert, légvédelmi rendszereket és egyéb haditechnikai eszközöket vásároljanak. A kezdeményezéshez nem uniós országok is csatlakozhatnak – köztük az Egyesült Királyság és Ukrajna is.



A tervek szerint a program révén a tagállamok nemcsak saját haderejük fejlesztésére fordíthatják az összeget, hanem további katonai támogatást is nyújthatnak Kijevnek. A Euronews információi szerint több ország már fontolgatja, hogy így növelje Ukrajna támogatását.



A feltételek értelmében a beszerzendő fegyverrendszerek alkatrészeinek legalább 65%-át az EU-ban, Ukrajnában vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) / Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) területén kell előállítani. A fennmaradó 35% származhat harmadik országokból.



A program elfogadásával párhuzamosan több tagállam – például Franciaország, Németország és Belgium – csökkentette szociális kiadásait, költségvetési hiányokra és növekvő államadósságra hivatkozva. A kritikusok szerint ez arra utal, hogy a fegyverkezésre szánt forrásokat a jóléti rendszerek kárára különítik el.



A lengyel EU-elnökség az X-en (korábban Twitter) azt írta, hogy a SAFE „az első nagyszabású uniós program az európai védelmi képességek növelésére.” A kezdeményezés május 27-én lép hatályba, miután hivatalosan is elfogadja az Európai Tanács.



A döntés összefügg a nyugat-európai vezetők egyre határozottabb törekvésével arra, hogy csökkentsék az Egyesült Államoktól való védelmi függőséget, és saját hadiipari kapacitásaikat erősítsék – mindezt Oroszország állítólagos fenyegetésére hivatkozva.



Moszkva többször is visszautasította az EU állításait, miszerint támadást tervezne a blokk ellen, és „badarságnak” nevezte az ilyen vádakat. Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova szerint az unió „egy nyíltan militarizált entitássá degradálódott,” a növekvő védelmi kiadások pedig „az európai háború szításának eszközei.”