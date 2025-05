Több mint 28 halálos áldozatot követeltek a tornádók az USA-ban - videók

Hatalmas viharzóna pusztított az Egyesült Államok középnyugati és közép-atlanti térségében a hétvégén, amely során legalább 29 ember vesztette életét, és több tucatnyian megsérültek. A tornádókkal és szupercellás viharokkal kísért időjárási jelenség pénteken kezdődött, és súlyos károkat okozott több államban.



A legsúlyosabban érintett területek Kentucky, Missouri, Virginia és Indiana államok voltak. Kentucky kormányzója, Andy Beshear vasárnap arról számolt be, hogy az államban már 19-re emelkedett a halálos áldozatok száma, köztük egy Russell megyei nő is. Legalább három sérült válságos állapotban van.

Only 20 mins away .... The town next to me here in Kentucky got leveled by a tornado last night 🌪️



If you wouldn't mind taking a few seconds.... These people could use a prayer or two pic.twitter.com/6nIMwfNlNK

