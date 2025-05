Világvége

Többen meghaltak a heves esőzések miatt Dél-Kínában

Többen meghaltak és a hatóságok eltűntek után is kutatnak, miután a heves esőzés péntek óta Dél-Kína több részén földcsuszamlásokat és villámárvizeket okozott - idézte a helyi hatóságokat a kínai állami média.



Szombaton a dél-kínai Kuanghszi Csuang Autonóm Területének helyi hatóságai jelentették be, hogy három ember meghalt, egy pedig eltűnt, miután pénteken és szombaton özönvízszerű felhőszakadások sújtották a térséget.



Lunglin megye Jencsa településén is eltűnt négy ember, akiket egy hegyoldalban lévő ideiglenes menedékhelyről sodort el az árvíz. A helyi katasztrófavédelmi dolgozók később hármukat megtalálták egy szakadékban, egy hegyi patakban, de már nem tudtak segíteni rajtuk.



A hatóságok jelentése szerint vasárnap reggel hét óra körül az esőzések földcsuszamlásokat váltottak ki a dél-kínai Kuangtung tartományban található Pingtoukang faluban, hét ember csapdába esett a lezúdult földtömegben. Közülük hatot sikerült kimenteni, de ketten a sürgősségi ellátás ellenére meghaltak. A másik négy áldozat kórházi kezelés alatt áll - közölték.