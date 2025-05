Világvége

Három tonna szemetet hoztak fel horvát búvárok egy nap alatt a tengerfenékről

A mikroműanyagok mintavételével egy konkrét környezetkutatási módszert mutattak be, és egyben felhívták a figyelmet az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatására.

Több mint negyven búvár egy nap alatt három tonna szeméttől tisztította meg a hétvégén a dél-dalmáciai Krilo Jesenice településhez tartozó tengerparti szakaszt a tisztább Adriai-tengert elnevezésű akció keretében.



A búvárokat a hulladék pontos meghatározásában egy fejlett érzékelőkkel és akár 50 méteres mélységig is használható víz alatti drónnal felszerelt hajó segítette. A Faust V névre keresztelt önvezető vízi jármű a legmodernebb 5G hálózatnak és a kifinomult megfigyelőrendszernek köszönhetően valós időben továbbítja a tengerfenék képeit.

Marin Lovric, a Rudjer Boskovic tudományos intézet előadója elmondta: a tengeralatti takarítási művelet során egy speciális felszíni mintavételi hálót, egy úgynevezett planktonhálót is használtak.



A háló mikroszkopikus részecskéket von ki a tenger felszínéről, amelyek gyakran szabad szemmel nem láthatók, de szinte mindenhol megtalálhatók: a vízben, a tengeri élőlényekben, sőt még a homokban is - mutatott rá, megjegyezve, hogy a mikroműanyagok mintavételével egy konkrét környezetkutatási módszert mutattak be, és egyben felhívták a figyelmet az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatására.



Teo Baucic, az Iglun nevű helyi búvárklub elnöke kiemelte: minden merülés alkalmával szembesül a horvát tenger alatti világ valódi állapotával.



"Az olyan kampányokban való részvétel, mint a "Boldog tenger", lehetőséget ad nekünk arra, hogy konkrét lépéseket tegyünk és hozzájáruljunk a tengeri élővilág védelméhez. Az innovatív technológiák alkalmazásával pedig gyorsabban és pontosabban tudjuk azonosítani és eltávolítani a hulladékot, miközben a gyerekeket és a fiatalokat a környezetvédelem fontosságára is oktatjuk" - mondta.



Úgy vélte: az ilyen kampányok nem csupán a tengerfenék megtisztításáról szólnak, hanem fontos lépést jelentenek a tengerek hosszú távú megőrzése és a társadalmi környezettudatosság növelése felé.