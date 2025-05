Világvége

AI és VUCA - elhozzák a világ végét, de nem úgy, ahogyan a legtöbben várnák

A mesterséges intelligencia (MI) által kiváltott globális átalakulás nem csupán egy technológiai forradalom - hanem egy rendszerszintű válság katalizátora, amely a világunk eddigi működését sodorhatja veszélybe. Nem robothadseregekről vagy tudatukra ébredt gépekről van szó, hanem egy sokkal összetettebb és alattomosabb fenyegetésről: az MI és a VUCA (változékony, bizonytalan, bonyolult és kétértelmű) világának végzetes összefonódásáról.

Egy gazdasági háború nyomában

A globális gazdaság már jó ideje aknamezőként működik: kiszámíthatatlan, bonyolult, és szinte állandó válságállapotban van. Donald Trump amerikai elnök bevezetett vámjai pedig új szintre emelték az instabilitást. A világpiac néhány nap alatt 2,1 billió dolláros veszteséget szenvedett el, miközben ellátási láncok roppantak meg újabb sokkok hatására, és a gyárak világszerte igyekeztek újraszervezni működésüket.



Ez a fajta protekcionizmus nem pusztán gazdasági döntés volt, hanem stratégiai zavarás, amely elbizonytalanította a vállalatokat, szövetségeseket és központi bankokat egyaránt. A Fed egy „két rossz közül választhat” csapdába került: vagy kamatot emel és recesszióba taszítja az országot, vagy kivár és hagyja tovább romlani a befektetői bizalmat.

A komplexitás és a kétértelműség csapdája

A vámháború szétzilálta a több évtizedes multilaterális gazdasági rendszert. Helyét ad hoc szövetségek vették át, miközben a nemzetközi szabályozás kaotikussá vált. Egyetlen autóalkatrész származási helyétől, anyagától és célországától függően akár több eltérő vámteherrel is szembesülhet – ez a szabályozási kuszaság már önmagában is bénító hatású.



A legveszélyesebb azonban a kétértelműség. A Trump-adminisztráció nem tisztázta, hogy a vámok ideiglenes tárgyalási eszközök-e, vagy a Kínával való végleges gazdasági szétválás jelei. Ez a stratégiai homály aláásta a szövetségesek bizalmát, megingatta a globális dolláralapú rendszer stabilitását, és új erőterek kialakulását gyorsította fel – például a BRICS-blokk megerősödését.

Mesterséges intelligencia mint válságerősítő

A gazdasági modellek nem számoltak egy új tényezővel: az MI-vel. A gépi tanulásra épülő kereskedési algoritmusok és logisztikai rendszerek a folyamatos környezetre építenek – nem tudnak mit kezdeni a hirtelen bekövetkező, rendszerszintű változásokkal. Emiatt már nem emberek, hanem gépek hibái okoztak súlyos készlet-kereslet eltéréseket több iparágban is.



Az MI mostanra nem csupán reagál a válságra – fokozza is azt. Különböző országok eltérő MI-alapú vámszabályozási rendszerei már most egymásnak ellentmondó döntéseket hoznak. A jövőben nemzetek közötti kereskedelmi háborúk helyett rivális MI-rendszerek között zajló "digitális ütközetekre" kell felkészülnünk, ahol a csatatér a piac, a logisztika és az információ lesz.

A társadalmi következmények: tömeges munkanélküliség

A mesterséges intelligencia és a VUCA-környezet fúziója a legnagyobb foglalkoztatási válságot készítheti elő az ipari forradalom óta. Akkor a nyugati világ új piacokat hódíthatott meg – ma azonban nincs hova terjeszkedni, csak a társadalmak öncsonkítása marad. A globális vagyonkoncentráció gyorsulása nem hiba – hanem a belső kizsákmányolás tünete.



Oroszország digitális fejlesztési minisztere szerint a közalkalmazottak fele leváltható lenne MI-vel. Bill Gates pedig még tovább megy: szerinte a mesterséges intelligencia az orvosokat és tanárokat is helyettesítheti. E ponton egyet kell értenünk vele.

A rendszerszintű korrupció következményei

A jelenlegi válság nem egyik napról a másikra alakult ki – évtizedeken át épült, a Nyugat által tökéletesített és a világ többi részére exportált klientúrarendszerekben. Ezek a rendszerek nem a gondolkodást, hanem az engedelmességet díjazták, kiszorítva azokat, akik valódi megoldásokat kínálhattak volna.



A világszerte csalódott értelmiségiek már nem is próbálnak részt venni ebben a rendszerben. Gondolataik alig jelennek meg a keresőmotorok találatai között, hiszen a Big Tech algoritmusai aktívan szűrik azokat. A jövő talán majd újra felkutatja ezeket a gondolkodókat – de akkor már késő lesz.



Szent-Györgyi Albert már az 1970-es években megfogalmazta aggodalmát: a világot „idióták vezetik”, akik képtelenek új gondolatokat befogadni. Úgy tűnik, igaza volt. A fiatalság, amelyben bízott, mára inkább egy új, engedelmes „globális elit” utánpótlásává vált – nem a változás motorjává.



Az MI és a VUCA dinamikák találkozása nem pusztán egy újabb korszakváltás – ez egy egzisztenciális fenyegetés. Nem a gépek veszik át az uralmat, hanem az a világ omlik össze, amely túlzottan támaszkodott rájuk, miközben kikapcsolta saját gondolkodó képességeit.



A kérdés már nem az, hogy megállítható-e ez a folyamat – hanem az, hogy kik élik túl.