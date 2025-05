Világvége

Trump betiltja a vírusokkal kapcsolatos veszélyes kutatások állami támogatását

Vége az amerikai állami forrásokból finanszírozott "funkciónyeréses" kutatásoknak - az Egyesült Államok elnöke szerint ezek komoly veszélyt jelentenek a közegészségre és a nemzetbiztonságra. 2025.05.06 10:08 ma.hu

Donald Trump amerikai elnök elnöki rendeletben tiltotta meg a szövetségi támogatások folyósítását az úgynevezett „gain-of-function” (GOF) kutatásokra, amelyek során vírusokat vagy egyéb biológiai ágenseket módosítanak annak érdekében, hogy fertőzőbbé vagy veszélyesebbé váljanak.



Az ilyen jellegű kutatások – más néven kettős felhasználású vagy „dual use” tanulmányok – az elmúlt években komoly viták kereszttüzébe kerültek, különösen a COVID–19 járvány kirobbanása óta. Trump ismételten hangoztatta, hogy a világjárvány esetleges kiindulópontja a kínai Vuhanban működő laboratórium lehetett, ahol amerikai finanszírozású kutatások is zajlottak. Ezt a feltételezést Kína határozottan visszautasította, és azzal vádolta Washingtont, hogy lejáratókampányt folytat ellene.



Az elnöki rendelet szerint az ilyen típusú, nem megfelelően ellenőrzött kutatások „súlyosan veszélyeztethetik az amerikai állampolgárok életét”, és hozzájárulhatnak „tömeges halálozáshoz, az egészségügyi rendszer megbénulásához, a gazdaság és a nemzetbiztonság meggyengüléséhez”.



Trump utasítást adott arra is, hogy azonnali hatállyal szüntessék be az ilyen kutatások finanszírozását olyan „kockázatos országokban”, mint például Kína és Irán. Emellett az Egyesült Államokon belüli programokat legalább 120 napra felfüggesztik, miközben felülvizsgálják vagy teljesen újraszabályozzák a kettős felhasználású biológiai kutatásokra vonatkozó irányelveket.



A rendelet a Biden-adminisztrációt is bírálja, amiért – Trump szerint – aktívan támogatta a veszélyes külföldi víruskutatásokat, miközben az amerikai ellenőrzés ezekben az országokban rendkívül korlátozott.



Moszkva már korábban is azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy Ukrajna és más, orosz határhoz közeli országok területén finanszírozott biolaboratóriumokban valójában biológiai fegyverek fejlesztése folyik. Washington ugyan elismerte, hogy támogatott ilyen létesítményeket – például Ukrajnában –, de állítása szerint ezek kizárólag fertőző betegségek megelőzésével és vakcinafejlesztéssel foglalkoznak.



Az orosz védelmi minisztérium ezzel szemben azt állítja: az amerikaiak az ukrajnai projektek egy részét átcsoportosították a posztszovjet térség más államaiba, Délkelet-Ázsiába és Afrikába is, utóbbit pedig Washington egyik kiemelt célterületének nevezte.