Földmozgás

Földrengéssorozat rázta meg Nyugat-Texast

Hétfőn három egymást követő földrengés rázta meg Nyugat-Texas térségét, a legerősebb rengés elérte a 3,6-os magnitúdót – jelentette az Egyesült Államok Földtani Intézete (USGS). A rengéssorozat kevesebb mint három órán belül történt, egy nappal azután, hogy egy 5,4-es erősségű földrengés rázta meg ugyanazt a régiót.



A legerősebb hétfői rengés Whites Citytől mintegy 56 kilométerre délre történt, New Mexico állam határához közel. Ezt két kisebb rengés követte – 2,7-es és 2,8-as magnitúdóval – északkeletre, a határ mentén. A vasárnapi rengés utórezgéseiként értelmezhető eseményekre az USGS szerint további utórengések is várhatók a következő napokban.



Bár halálesetet vagy jelentősebb károkat nem jelentettek, több mint 1500 ember jelezte, hogy érezte a vasárnapi földrengést – egészen 320 kilométerre az epicentrumtól. Az El Pasóban élők közösségi médiában osztották meg a rengés pillanatairól készült videóikat.



Texas államban évek óta zajlik intenzív palaolaj- és földgázkitermelés, amely során úgynevezett úgynevezett kőzet- vagy rétegrepesztést (fracking) alkalmaznak. A szakértők szerint nem maga a fracking, hanem a sós víz mélybe injektálása – a kitermelés melléktermékeként – hozható összefüggésbe a megnövekedett földrengésaktivitással.



Egy 2022-es, a Texasi Egyetem által végzett tanulmány megállapította, hogy az 1,5-ös magnitúdót meghaladó texasi rengések 68%-a „nagyon erősen összefügg” az olaj- és gázkitermelési tevékenységekkel. Peter Hennings kutatóprofesszor szerint különösen a mélybe történő injektálás jár együtt nagyobb rengések kialakulásával.



Dr. Alexandros Savvaidis szeizmológus is hasonlóképpen nyilatkozott: „A mély injektáló kutak erősebb rengésekkel hozhatók összefüggésbe, míg a sekélyebbek kevésbé veszélyesek.”



Texas történetének legerősebb földrengése 1931. augusztus 16-án történt, Valentine város közelében, 6,0-ás magnitúdóval. Az akkori beszámolók szerint a rengéseket Austin és San Antonio környékén is érezni lehetett, sőt, a nap folyamán hét földrengés is megrázta a térséget.



Idén februárban szintén Nyugat-Texasban történt egy 5,0-ás rengés, amelyet mintegy 950 000 ember érzékelt gyenge vagy enyhe lökésekként.



A tudományos konszenzus szerint Texasban az emberi tevékenységekhez – különösen a frackinghez – köthető szeizmikus aktivitás az elmúlt években jelentősen megnőtt. Matthew Hornbach, a Southern Methodist University geofizikusa szerint „alig kétséges, hogy ezek a rengések ember által kiváltottak”, hozzátéve: „Szinte túl sok a bizonyíték ebben az esetben.”

A hét eleji földrengéssorozat ismét rávilágított arra, hogy a nyugat-texasi energiaipari tevékenységek nemcsak gazdasági, hanem geológiai következményekkel is járnak. A jövőbeni kitermelési tervek és a szeizmikus kockázatok kezelése így egyre inkább stratégiai kérdéssé válik Texasban és más hasonló régiókban.