El Cono - rejtélyes piramis az Amazonas mélyén

El Cono nemcsak földtani vagy spirituális érdekesség, hanem a környezeti megőrzés és a kulturális örökség határmezsgyéjén egyensúlyozó jelkép is - egy olyan hely, amelyet az emberi kíváncsiság és a természet tisztelete egyaránt védeni köteles.

A perui Amazonas esőerdőinek sűrűjében, távol a civilizáció zajától és tekintetétől, egy különös, piramisszerű hegy emelkedik ki az őserdőből: Cerro El Cono, más néven „Montaña Cónica” - azaz Kúpos Hegy. A 400 méter magas formáció magányosan tornyosul a sík dzsungel fölé, annyira feltűnő, hogy derült időben még az Andokból is látható, mintegy 400 kilométer távolságból.



El Cono a Sierra del Divisor hegyláncban található, Peru és Brazília határvidékén. Bár a környező hegyek gyakran megjelennek a fotókon háttérként, El Cono látványosan elszigetelt és geometrikusan szabályos alakja miatt kilóg a sorból. Ez a furcsa forma már önmagában elég ahhoz, hogy különféle találgatások tárgya legyen.



A hivatalos földtani magyarázat szerint a csúcs vagy egy kihunyt vulkán lehet, vagy egyszerűen csak egy szokatlan kőzetképződmény. Ám a környék őslakos törzsei másként tekintenek rá: számukra El Cono nem pusztán hegy, hanem szent szellem, egy úgynevezett Andoki Apu – olyan földből emelkedett istenség, amely védi és vezeti a helyieket. Ez a hit elterjedt Peru, Bolívia és Ecuador ősi mitológiájában is.



Egy kevésbé tudományos, ám annál misztikusabb teória szerint az El Cono egy ősi civilizáció által emelt piramis maradványaira épült – bár erre egyelőre semmilyen régészeti bizonyíték nincs.



A Cerro El Cono közvetlen közelében folyik az Ucayali folyó, az Amazonas egyik legfontosabb mellékága. Az egész térség a világ egyik leggazdagabb élőhelye, ahol olyan veszélyeztetett fajok élnek, mint az óriás tatu (Priodontes maximus), a jaguár (Panthera onca) vagy a különféle majomfajok.



Az El Cono hegyet és környékét már az 1990-es évektől kiemelt biodiverzitási védelmi területként tartják számon. A növekvő illegális fakitermelés, infrastrukturális terjeszkedés és aranybányászat veszélyei miatt 2015-ben létrehozták a Sierra del Divisor Nemzeti Parkot, amely másfélszer akkora, mint a híres Yellowstone Nemzeti Park az Egyesült Államokban.



Ennek ellenére a térség továbbra is veszélyben van. Friss felmérések szerint az illegális erdőirtás és az orvvadászat a védelem ellenére is folytatódik, veszélyeztetve az ott élő fajokat és az ősi, spirituális jelentőséggel bíró hegy természetes környezetét.