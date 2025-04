Világvége

Zöld utat kaptak a napfény tompítását célzó kísérletek

Az Egyesült Királyság kormánya heteken belül engedélyezi azokat a szabadtéri kísérleteket, amelyek célja a napsugárzás csökkentése a globális felmelegedés elleni küzdelem részeként. A tervek szerint olyan módszereket vizsgálnának meg, mint az aeroszolok légkörbe juttatása vagy a felhők fényvisszaverő képességének növelése.



A fejlett kutatásokat és találmányokat támogató állami ügynökség, az Aria (Advanced Research and Invention Agency) 50 millió fontot különített el a projektek finanszírozására, amelyek részleteit a következő hetekben jelentik be.



Prof. Mark Symes, az Aria programigazgatója elmondta: „Kis léptékű, kontrollált szabadtéri kísérleteket fogunk végezni bizonyos megközelítésekkel kapcsolatban. Minden kísérletünk a biztonságot helyezi előtérbe, szigorú előírásokkal a kísérletek időtartamára és visszafordíthatóságára vonatkozóan. Toxikus anyagok kibocsátását nem fogjuk finanszírozni.”



A klímamódosító, úgynevezett geoengineering projekteket régóta övezi vita, mivel ellenzőik szerint veszélyes mellékhatásokat okozhatnak, és elvonhatják a figyelmet a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének sürgősségéről. Ennek ellenére egyre több tudós figyelmeztet arra, hogy a jelenlegi szén-dioxid-szint csökkenése nem elegendő a katasztrofális felmelegedés megakadályozásához.

Az egyik fő kutatási irány az úgynevezett Napfény Visszaverési Módszerek (Sunlight Reflection Methods, SRM), amelyek közé tartozik a sztratoszférikus aeroszolinjekció (Stratospheric Aerosol Injection, SAI) is. Ebben az eljárásban apró részecskéket juttatnának a sztratoszférába a napfény visszaverése érdekében.



Egy másik lehetséges módszer a Tengeri Felhők Világosítása (Marine Cloud Brightening, MCB), amely során hajók permeteznének tengeri sót a légkörbe, hogy növeljék az alacsonyan fekvő felhők fényvisszaverő képességét. A kutatók korábban megfigyelték, hogy a hajózási útvonalak feletti felhők szokatlanul fényesek voltak a kibocsátott szennyező anyagok hatására, ami a globális hőmérséklet csökkenését eredményezte. 2020-ban a kén-dioxid kibocsátását korlátozó nemzetközi szabályozások életbe lépése után a tudósok szerint a hőmérséklet emelkedésében is szerepet játszott a szennyezés csökkenése.



Prof. Jim Haywood, az Exeteri Egyetem légkörkutató professzora elmondta: „A hajók füstje által létrehozott fényes felhővonalak, valamint a 2014-es izlandi vulkánkitörés tapasztalatai azt mutatják, hogy a felhők fényesítése valóban képes hűteni a bolygót. Ezért szükség van terepi kísérletekre.”



Más geoengineering ötletek közé tartozik a cirruszfelhők „vetése”, amely lehetővé tenné, hogy több hő távozzon az űrbe. Jelenleg ezek a magas légköri, fátyolos felhők inkább melegítő hatást gyakorolnak a Földre.



Dr. Sebastian Eastham, a Londoni Imperial College fenntartható légi közlekedés szakterületének oktatója hozzátette: „A repülőgépek által kibocsátott kén – amely természetesen jelen van a repülőgázban – kis mértékben hűti a sztratoszférát, míg a kondenzcsíkok cirruszfelhők kialakulásához vezethetnek, ami éppen ellentétes hatást vált ki.”



A szakértők szerint, ha a kísérletek sikeresnek bizonyulnak, a módszerek akár tíz éven belül szélesebb körben is alkalmazhatók lennének. Az Aria az outdoor kísérletek mellett új modellezési tanulmányokat, beltéri teszteket, klímamegfigyelést, valamint a közvélemény hozzáállásának vizsgálatát is finanszírozni fogja.