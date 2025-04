Világvége

Tűzvész tombol New Jerseyben - Több ezer lakost evakuáltak

A New Jersey-i erdőtűz újabb figyelmeztető jel a klímaváltozás következtében egyre gyakoribb és intenzívebb természeti katasztrófákra. Az eset rámutat arra is, mennyire fontos a gyors reagálás, a tűzmegelőzési programok és a közösségek felkészítése a hasonló vészhelyzetekre. 2025.04.24 08:27 ma.hu

Hatalmas erdőtűz ütött ki az Egyesült Államokban, New Jersey államban, amely már 3200 hektárnyi területet perzselt fel, és több ezer ember kényszerült otthona elhagyására – közölte a New Jersey Forest Fire Service.



A tűz kedden keletkezett a Greenwood Forest Wildlife Management Area természetvédelmi területen, és gyorsan átterjedt Ocean és Lacey települések környékére. A hatóságok legfrissebb közlése szerint a lángokat kedd estig mindössze 5%-ban sikerült megfékezni.



A helyi tűzoltóság becslése szerint mintegy 1300 épület került közvetlen veszélybe. 3000 lakos számára adtak ki kötelező evakuálási parancsot, hogy elkerülhető legyen az esetleges tragédia.



A hatóságok egyelőre vizsgálják a tűz keletkezésének okát, de a térségben a száraz, szeles időjárás kedvez a tűz gyors terjedésének. A tűzoltók földi és légi egységeket is bevetettek az oltási munkálatokhoz, de a nehezen megközelíthető, erdős terület továbbra is kihívást jelent a beavatkozóknak.



Az érintett lakosokat ideiglenes menedékhelyekre irányították, miközben a hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a tűz alakulását és frissítik az evakuációs zónákat.