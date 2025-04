Állatvédelem

Helikopterről lőttek ki 700 koalát Ausztráliában - heves tiltakozást váltott ki az akció

Céljuk az volt, hogy elkerüljék az állatok további szenvedését a több mint 2000 hektárnyi koalaélőhelyet elpusztító bozóttűz után. 2025.04.24 06:37 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Komoly társadalmi és állatvédelmi felháborodást váltott ki Ausztráliában az a culling-művelet, amely során mintegy 700 koalát lőttek le helikopterekről a Victoria állambeli Budj Bim Nemzeti Parkban. A hatóságok szerint az április elején indított beavatkozás célja az volt, hogy elkerüljék az állatok további szenvedését a több mint 2000 hektárnyi koalaélőhelyet elpusztító bozóttűz után.



A hivatalos közlések szerint az érintett koalák többsége sérült, kiszáradt és élelem nélküli állapotban volt, a kegyes halált pedig állatorvosi tanácsra rendelték el. Azonban az, hogy az állatokat mesterlövészek helikopterekről lőtték ki – gyakran akár 30 méteres távolságból –, komoly vitát és felháborodást váltott ki a közvélemény és az állatvédelmi szervezetek körében.



A Friends of the Earth Melbourne közleményében úgy fogalmazott: „Az ilyen légi kilövéseket végső eszközként kellene alkalmazni. Kérjük a hatóságokat, hogy függesszék fel a műveletet, és biztosítsanak hozzáférést független megfigyelők számára is.” A szervezet szerint ez az első eset Ausztráliában, hogy koalákat helikopterről, éles lőszerrel lőttek ki, és ez veszélyes etikai precedenst teremt.



A Koala Alliance nevű állatvédelmi csoport szerint a kilövések során komoly az esélye annak, hogy egészséges állatok is elpusztultak, köztük olyan nőstények, akik még gondoskodtak a kölykeikről. „Ha a koalákat a fákon lőtték le, az azt is jelentheti, hogy sok kölyök hátramaradt – élelem és védelem nélkül. Ez kegyetlen és embertelen.” – fogalmaztak a Facebookon közzétett közleményükben.



Bár a regionális kormány az állatorvosi értékelésekre és szakértői véleményekre hivatkozva védelmébe vette a döntést, a társadalmi nyomás egyre nő. Egyre többen követelik a beavatkozás független vizsgálatát, valamint azt, hogy a jövőben sokkal humánusabb, célzottabb és átláthatóbb módszerekkel kezeljék a vadállatokkal kapcsolatos válsághelyzeteket.



A koalák helyzete Ausztráliában évek óta kritikus, a klímaváltozás, az élőhelyek pusztulása és a gyakori bozóttüzek miatt populációjuk jelentősen megcsappant. Az ilyen radikális intézkedések hosszú távon tovább súlyosbíthatják a faj fennmaradását érintő aggályokat.