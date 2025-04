Földmozgás

Földrengés rázta meg Sydney-t és a környező területeket

Egy 4,6-es erősségű földrengés rázta meg az ausztráliai Új-Dél-Wales (NSW) Hunter régióját a kora hajnali órákban, amelyet még a Sydney-től 450 kilométerre fekvő Canberrában is érezni lehetett. A rengés epicentruma Singleton város közelében, Sydneytől mintegy 208 kilométerre északnyugatra helyezkedett el, és helyi idő szerint szerdán hajnali 2:55-kor következett be.



A földmozgás – melynek fészke mindössze 10 kilométer mélyen volt – több mint 3 500 ember számára volt érzékelhető. Az első becslések szerint a rengés erőssége 5,1-es volt, ezt azonban később a Geoscience Australia módosította 4,6-es magnitúdóra.



A közösségi médiában többen számoltak be arról, hogy a földrengés álmukból ébresztette fel őket. „Aww… életemben először éreztem földrengést, méghozzá Sydney-ben” - írta egy felhasználó az X-en. Egy másik hozzátette: „Most ébredtem fel, ez tényleg földrengés volt Sydney-ben?”



A rengés különösen érezhető volt a magas épületekben: több mint 50 lakos jelezte a földmozgást Wentworth Point környékéről, míg tucatnyian számoltak be remegő falakról és mozgó tárgyakról a Sydney repülőteréhez közeli Mascot negyedből is. A Sydney-től nyugatra fekvő Katoomba városában szintén érzékelték a rengést.



„Nagyon erős mozgásokat éreztem” - mondta egy wentworth pointi lakos a Today című műsornak. „Azt kérdeztem magamtól: Mi történik éppen? Egyszerre volt lenyűgöző és ijesztő.”



Súlyos károkról vagy személyi sérülésekről egyelőre nem érkezett jelentés.



A mostani földrengés újabb állomása annak a szeizmikus aktivitás-sorozatnak, amely az elmúlt hónapokban jellemezte a régiót. Tavaly augusztus és november között például ötven különböző földmozgást regisztráltak a térségben. Ezek közül a legerősebb az elmúlt ötven év legnagyobb rengése volt a Hunter régióban, amikor egy 5,0-es földrengés rázta meg Denman városát dél körül.



Stuart Clark, az Új-Dél-Walesi Egyetem geofizikusa szerint a rengések oka a kontinensre ható kompressziós erők, ám a földmozgásokat helyileg akár a szénbányászat is kiválthatja. „Ez egy kicsit kisebb volt, mint a híres Newcastle-i földrengés, de hasonló egy 1994-es, 5,3-as erősségű eseményhez” - tette hozzá Clark.



A hatóságok továbbra is figyelemmel kísérik a térséget, és arra kérik a lakosságot, hogy jelentkezzenek, ha bármilyen károsodást tapasztalnak otthonaikban vagy környezetükben.