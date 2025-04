Háború

Kínai áttörés a haditechnikában - újtípusú robbanószert teszteltek élesben

A kínai kutatók sikeresen teszteltek egy új, nem nukleáris hidrogénbombát, amely forradalmasíthatja a nagy hőhatású robbanószerek világát – számolt be róla a South China Morning Post. Az új típusú fegyver, amely a hagyományos robbanószerekhez képest teljesen más elven működik, nem a lökéshullám erejével, hanem a rendkívül magas hőmérséklettel okoz pusztítást.



A tesztelt eszközt a Kínai Állami Hajógyártó Vállalat (China State Shipbuilding Corporation – CSSC) 705-ös számú Kutatóintézetének szakemberei fejlesztették ki. Ez az intézet elsősorban víz alatti fegyverrendszereken dolgozik, így nem meglepő, hogy a tesztelt eszköz is innovatív megközelítést tükröz.



A robbanószer lényege egy 2 kilogrammos eszköz, amelynek fő komponense a magnézium-hidrid – egy olyan anyag, amely eredetileg alternatív üzemanyagként jelent meg. A bomba működése során ez az anyag gyors hőbomláson megy keresztül, majd hidrogéngázt szabadít fel. A reakció eredménye: több mint 1000 °C-os tűzgolyó.



A kutatók szerint az eszköz ereje nem a klasszikus lökéshullámokban rejlik, hanem a magas és tartós hőtermelésben. Wang Xuefeng, a CSSC egyik vezető kutatója elmondta, hogy az új eszköz precízebben szabályozható robbanási intenzitással rendelkezik, így ideális lehet célzott pusztításra, például védelmi létesítmények vagy páncélozott járművek megsemmisítésére.



A hatásmechanizmus hasonlít a thermobárikus (aeroszolbomba vagy vákuumbomba) fegyverek működésére, ám ez az új típusú bomba nem igényel sem nukleáris reakciót, sem bonyolult robbanóláncolatot. Ehelyett az éghető hidrogéngáz és a magas hő az, ami a fő pusztítóerőt képviseli.



A magnézium-hidrid korábban drága és nehezen előállítható anyagnak számított. Kína azonban új, biztonságosabb és olcsóbb gyártási módszert fejlesztett ki, és már üzembe helyezett egy olyan gyárat, amely évente akár 150 tonna előállítására képes. Ez az ipari kapacitás lehetővé teheti a technológia haditechnikai skálázását.



A teszt híre újabb figyelmeztetés lehet a globális biztonságpolitika számára: Kína nemcsak katonai jelenlétének bővítésére törekszik, hanem egyre kifinomultabb, alternatív fegyverrendszerekkel is kísérletezik. Ezek nem esnek a nukleáris fegyverekre vonatkozó korlátozások alá, így új típusú fenyegetést jelenthetnek a jövő konfliktusaiban.



A nem nukleáris hidrogénbomba fejlesztése még kezdeti szakaszban van, de a technológia hosszú távon megkerülhetetlen szereplője lehet a modern hadviselésnek. A kérdés már csak az, hogy a nemzetközi közösség hogyan fog reagálni az újabb, nem hagyományos fegyverek megjelenésére.