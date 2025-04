Állatvédelem

Különös teknőst fogtak Tatabányán

Kínai lágyhéjú teknőst fogtak ki a tatabányai Csónakázó-tóból. A Zöld Ellenállás Környezetvédelmi szervezet posztja szerint Petrovics Milán már tavaly is lefotózott egy egyedet a tóban, azonban most sikerült el is fognia. Mint kiderült, az elfogott egyed kisebb a tavaly lencsevégre kapottnál, így legalább még egy lágyhéjú teknős élhet a tóban.



Az idegenhonos teknősfaj eredeti élőhelyén hozzászokott a téli hidegekhez, így jó esélye van a túlélésre a mi klímánkon. Magyarországon már több víztestben is megtalálták.



Rossz hír ez a hazai állatvilágnak, hiszen az őshonos mocsári teknőst már így is több invazív teknősfaj jelenléte veszélyezteti.